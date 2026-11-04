Γονικές άδειες: Τρεις αλλαγές για τους εργαζόμενους γονείς – Περισσότερη ευελιξία και λιγότεροι περιορισμοί

Τρεις αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης αδειών προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς και όσοι έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που αφορά τους κανόνες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Οι διατάξεις βρίσκονται σε νομοθετικό στάδιο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλλαγές που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Κατάργηση χρονικού περιορισμού μεταξύ γονικών αδειών

Η πρώτη αλλαγή αφορά τον χρονικό περιορισμό που προβλέπεται μεταξύ δύο γονικών αδειών.

Με τη νέα πρόβλεψη επιδιώκεται να αρθεί ο συγκεκριμένος περιορισμός, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους.

Η παρέμβαση αφορά την οργάνωση της χρήσης των αδειών και δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεταβολή της συνολικής διάρκειάς τους.

Μεγαλύτερη ευελιξία για γονείς που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά ζευγάρια εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η λήψη γονικής άδειας, περιορίζοντας εμπόδια που σχετίζονται με την ταυτόχρονη απασχόληση και των δύο γονέων στην ίδια επιχείρηση.

Η αλλαγή αναμένεται να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού της οικογενειακής φροντίδας.

Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής θα πρέπει να εξεταστούν στο τελικό νομοθετικό κείμενο.

Καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης απασχόλησης για την άδεια φροντιστή

Η τρίτη αλλαγή αφορά την άδεια φροντιστή.

Το υπουργείο προωθεί την κατάργηση της προϋπόθεσης εξάμηνης απασχόλησης, η οποία σήμερα μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα λήψης της άδειας.

Η προτεινόμενη μεταβολή στοχεύει στη διευκόλυνση εργαζομένων που χρειάζεται να αναλάβουν υποχρεώσεις φροντίδας συγγενικών ή άλλων προσώπων που καλύπτονται από το ισχύον πλαίσιο.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους εργαζομένους

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις συχνά απαιτούν άμεσες και ευέλικτες λύσεις, ιδιαίτερα όταν και οι δύο γονείς εργάζονται.

Η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού των αδειών μπορεί να συμβάλει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Παράλληλα, η διεύρυνση των δυνατοτήτων λήψης άδειας φροντιστή αφορά και εργαζομένους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα προσώπων με αυξημένες ανάγκες.

Πότε θα ισχύσουν

Οι αλλαγές έχουν ανακοινωθεί ως προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Για την εφαρμογή τους απαιτείται η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και η δημοσίευση των οριστικών διατάξεων.

Μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες οφείλουν να ακολουθούν το ισχύον νομικό πλαίσιο.