Χρυσοχοΐδης: Θα απαγορευθεί η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες

Τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «φέρνουμε διάταξη να απαγορευθούν οι μισθώσεις και υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατειών».

«Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί. Υπάρχουν χώροι κράτησης για όσους είναι υπό απέλαση με την ευθύνη της ΕΛΑΣ. Αυτά τα κέντρα θα γεμίσουνε με όσους έχουν έρθει και εγκληματούν» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Περιγράφοντας το πρόβλημα είπε ότι «σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως τα Πατήσια ή ο Άγιος Παντελεήμονας υπάρχουν Έλληνες που διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός που χρεώνει κάθε βράδυ από 10-30 ευρώ σε ένα φουκαρά μετανάστη για να κοιμηθεί. Αποτέλεσμα είναι να μαζεύονται 30 άτομα σε αυτά τα διαμερίσματα».

«Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αλλοδαποί που είναι εγκληματογόνοι, δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν αλλά για να εγκληματίσουν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό

«Το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσουμε η κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη σε περιοχές με πολλούς αλλοδαπούς να είναι μια πραγματικότητα» κατέληξε για το θέμα αυτό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «μέρα παρά μέρα συλλαμβάνονται 8 Ρομά σε σπίτια που έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα». Θυμίζοντας δε, ότι «σε λίγες ημέρες κατατίθεται διάταξη όπου αυτό γίνεται επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά ηλικιωμένους ή ανήλικους και γίνεται κακούργημα ακόμα και για ένα ευρώ» υπογράμμισε ότι «κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε αυτό, να είστε σίγουροι».