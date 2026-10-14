Οpinion Poll: Στο 30,3% ΝΔ, μείωσε στις 3,6 μονάδες τη διαφορά με ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, στο 3,5% το κόμμα του Κασιδιάρη

Σε μια ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά στην Opinion Poll για το Action24 η ΝΔ κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, αν και εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,7% και κινείται στο 30,3% με διαφορά 14,4 μονάδων από τη δεύτερη ΕΛ.Α.Σ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο αλλά μειώνει τη διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.

H έρευνα της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 7 ως τις 12 Οκτωβρίου εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. «Καταγράφει επίσης την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Ασφαλώς στα αποτελέσματα καταγράφονται και τα αποτελέσματα της προσπάθειας των κομμάτων σε μια άτυπη, μακρόχρονη και σκληρή προεκλογική περίοδο , με έντονα τα στοιχεία της πόλωσης , της έντασης στη αντιπαράθεση» σημειώνουν οι αναλυτές της Opinion Poll.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3% παρουσιάζοντας πτώση 0,7% σε σχέση με την έρευνα Σεπτεμβρίου , ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 15,9% ( 15.9%) . Υπάρχει δηλαδή διαφορά της τάξης του 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση συγκεντρώνοντας 12,3% ( 12.1%) και σε απόσταση 3.6% από την ΕΛΑΣ ( ήταν 3.8% τον Σεπτέμβριο). Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2% (6.8%) , η Ελληνική Λύση με 6,8%( 7.3%) Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% (5,4%), η ΕΛΠΙΔΑ με 4,5% (4,8%) , η Φωνή Λογικής με 3,5% (3.3%), η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%, δηλαδή το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασμένος για την εγκληματική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7% και η ΝΙΚΗ στο 1,1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,6%. Δεν εμφανίζονται οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά λόγω χαμηλών ποσοστών κάτω από το 1% ( Τα ποσοστά τους ενσωματώνονται στο Άλλο κόμμα.)

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, οι επιδόσεις είναι οι παρακάτω: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25.5%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 13,3% και το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1% , η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,3%, η ΕΛΠΙΔΑ 3,8%, η Φωνή Λογικής 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,9% και το ΜέΡΑ25 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,5% και η ΝΙΚΗ στο 0,9%, ενώ η επιλογή «Άλλο» συγκεντρώνει 4,7% , ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 15,7%.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα στην εκτίμηση ψήφου, μιλάμε για εννιακομματική Βουλή με τις έδρες να κατανέμονται : Ν.Δ 122, ΕΛΑΣ 48, ΠΑΣΟΚ 37, Κ.Κ.Ε 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11.

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά «Κανένας». Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η επίδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχωρεί από 27,9% σε 27,4%, του Αλέξη Τσίπρα από 13,9% σε 13,1% και του Νίκου Ανδρουλάκη από 7,4% σε 7,1%. Αντίθετα, η επιλογή «κανέναν από αυτούς» αυξάνεται από 24,9% σε 26,5%. Από τους υπόλοιπους Πολιτικούς αρχηγούς ως καταλληλότεροι για Πρωθυπουργός επιλέγονται οι Κ. Βελόπουλος με 3.7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%, η Μαρία Καρυστιανού με 2.6%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.3%, ο Δ. Κουτσούμπας με 2.2% κ.λ.π

Στην δυνητική ψήφο για ένα κόμμα Σαμαρά το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν συγκεντρώνει 3.6% και το αρκετά πιθανό 8.2% . Το άθροισμα είναι 11. 8%. Υπάρχει δηλαδή μια στασιμότητα , αφού τον Σεπτέμβριο το άθροισμα ήταν 11.5% ( 3.6% το πολύ ) και τον Ιούνιο 11.7% ( 3.8% το πολύ) .

Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, ενώ το 47% έχει αντίθετη άποψη. Τα πιο θετικά κομματικά ακροατήρια είναι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ με 77.7% και του ΠΑΣΟΚ με 63.6%.

Στην ερώτηση για την ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ, με αναφορές στον κάθετο διάδρομο και στις γεωτρήσεις, το 55,9% εκτιμά ότι ενισχύεται η εθνική ασφάλεια, έναντι 40,8% που διαφωνεί.

Ενεργειακή ακρίβεια

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται με μεγάλη διαφορά στο σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και η ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων, της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας με 21,2%.

Η ιεράρχηση αυτή αναδεικνύει τη βαρύτητα των οικονομικών ζητημάτων στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για το εισόδημα, το κόστος διαβίωσης και τις προοπτικές της οικονομίας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% δηλώνει βελτίωση.

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών: το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά και το 41,3% αρκετά αρνητικά. Συνολικά, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες αναμένουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής: την επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Στο ερώτημα για τις αιτίες της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης ακρίβειας, το 50,4% αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει. Το 22% θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες, όπως οι πόλεμοι, ενώ το 25,9% εκτιμά ότι ευθύνονται και οι δύο παράγοντες.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 76,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία, αντί να παρακολουθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να παρεμβαίνει άμεσα. Μόλις το 21% εκτιμά ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει εγκαίρως.

Η οικονομική δυσαρέσκεια, επομένως, συνοδεύεται από σαφή κριτική ως προς τον χρόνο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων.

Τα μέτρα στήριξης αξιολογούνται με βάση την επάρκειά τους απέναντι στο μέγεθος του προβλήματος

Η έρευνα καταγράφει διαφορετικό βαθμό αποδοχής για τα επιμέρους μέτρα που αφορούν την ενεργειακή επιβάρυνση, τις οφειλές και την προστασία των νοικοκυριών.

Η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση, με 60,3%. Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, με 55,6%, και η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με 53,6%.

Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Η συνολική αποτίμηση του πακέτου των μέτρων είναι ακόμη πιο ενδεικτική: το 59,5% θεωρεί ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν σημαντική αλλαγή, λόγω του μεγέθους του προβλήματος. Το 29,7% εκτιμά ότι κινούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται πιο ριζικές παρεμβάσεις, ενώ μόλις το 8,1% θεωρεί ότι ελαφρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το βασικό εύρημα είναι ότι η αξιολόγηση των μέτρων δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων. Κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο αυτές επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, το 58,7% θεωρεί ότι απαιτείται συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με χαλάρωση των περιορισμών που διέπουν τις κρατικές δαπάνες, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων. Το 37,7% θεωρεί ότι μια χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα.

Ενδεικτική είναι, τέλος, η αποτίμηση της έως τώρα ευρωπαϊκής αντίδρασης: το 80,5% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά ή μάλλον δεν αντιδρά άμεσα και συντονισμένα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Μόλις το 15,5% έχει θετική άποψη.