Γ. Πλακιωτάκης: Η ναυτιλία ως γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας – Δημοκρατίας της Κορέας

Τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας και την κορεατική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση και γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κορεατικής πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας και Ελλήνων βουλευτών, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής και κοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα Lim Ju-seong, ο επικεφαλής της κορεατικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, καθώς και εκπρόσωποι σημαντικών κορεατικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων στελέχη των LG Electronics, Samsung Electronics, Hanwha Ocean και HD Hyundai Heavy Industries. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος, καθώς και μέλη της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Κορέας.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης, στη βάση του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ήδη εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας και Κορέας μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω προς όφελος των δύο λαών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλιακής χωρητικότητας, με περισσότερα από 5.500 πλοία, ενώ περίπου 2.000 πλοία έχουν κατασκευαστεί σε κορεατικά ναυπηγεία τα τελευταία 50 χρόνια.

Παράλληλα, τόνισε τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των προηγμένων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως γέφυρας επικοινωνίας και περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών.