Έρευνα του ΕΚΠΑ: 1 στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer

Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο έρευνας, απευθύνθηκε σε 400 συμβούλους σταδιοδρομίας.

Όπως προέκυψε, μεταξύ άλλων, ένας στους τέσσερις (25%) θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – influencer στα social media, όπως το Instagram και το TikTok, και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου.

Οι νέοι «βλέπουν» μέλλον ως influencers

«Η τάση αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media και συχνά συνδέεται από τους εφήβους με την επιθυμία για “εύκολο χρήμα”, γρήγορο πλουτισμό, δημοσιότητα, αλλά και με την αντίληψη ότι πρόκειται για επαγγέλματα που δεν απαιτούν τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα ή πολυετείς σπουδές», λέει η έρευνα.

«Το 25% υποκρύπτει ένα “δεν έχει νόημα να σπουδάσω”, που σημαίνει πως “θα χάσω χρόνο, θα καταβάλω κόπο και στο τέλος δεν θα κερδίσω χρήματα, δεν θα περνάω καλά”», ανέφερε στην «Κ» η Σίσσυ Καραβία, σύμβουλος σταδιοδρομίας, η οποία μετείχε στην ερευνητική ομάδα.

Σύμφωνα με την ίδια, η Gen Z φαίνεται ότι δεν έχει μάθει να αντέχει τις δυσκολίες, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται με μεγάλο «όγκο» διαδικτυακών πληροφοριών.

Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων, με 16%, τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία, ενώ διακριτή τάση αποτελεί η στροφή προς τον τομέα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (14%).

Το 12% φέρεται να εστιάζει στον κλάδο της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Τι επηρεάζει την επιλογή σπουδών

Σε μικρότερα ποσοστά (περίπου 6%) διατηρείται η σταθερή προτίμηση προς τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Η συγκεκριμένη τάση αποδίδεται στην επιθυμία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ασφάλεια. Σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται μια συμπληρωματική τάση (περίπου 5%), όπου το ακαδημαϊκό αντικείμενο δεν αποτελεί προτεραιότητα για την επιλογή σπουδών, καθώς η επιλογή στις σχολές γίνεται με κριτήριο την πόλη φοίτησης ή υπάρχει στροφή στην αναζήτηση εύκολων και γρήγορων λύσεων (π.χ. σύντομα προγράμματα σπουδών) για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο υπόλοιπο 22% περιλαμβάνονται οι άλλες επιλογές σπουδών.

Τα συνηθέστερα εμπόδια για τους εφήβους είναι η έλλειψη πληροφόρησης (66,5%) και η έλλειψη αυτογνωσίας (64,4%).

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι και οι στρεβλές πεποιθήσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση, οι οποίες εντοπίζονται από το 34,5% των συμβούλων, εμποδίζοντας τους νέους να αξιολογήσουν ρεαλιστικά και αντικειμενικά τις προοπτικές τους.

Σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, σχεδόν ο ένας στους τέσσερις επαγγελματίες (ακριβές ποσοστό, 23,7%) παρατηρεί εμπόδια που πηγάζουν από το οικογενειακό περιβάλλον του εφήβου.

Τα πρακτικά και οικονομικά εμπόδια αποτελούν βασικό εμπόδιο για το 18,6% των εφήβων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε ηλεκτρονικά από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, με επιστημονική υπεύθυνο την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ Κατερίνα Αργυροπούλου, ενώ στην ερευνητική ομάδα, μαζί με την κ. Καραβία, συμμετείχε η σύμβουλος σταδιοδρομίας Αναστασία Βρεττού.