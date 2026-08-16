Μονή Προυσού: Το σπίτι της Παναγίας | +Video

Κρυμμένη ανάμεσα στις απόκρημνες πλαγιές και τους επιβλητικούς βράχους της Ευρυτανίας, η Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, γνωστή και ως Μονή Προυσού, είναι ένας από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και ιστορικούς προορισμούς της Ρούμελης.

Η εικόνα του μοναστηριού, φωλιασμένου μέσα στο άγριο ορεινό τοπίο, δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια μοναδική αίσθηση. Εδώ η φύση και η θρησκευτική παράδοση συνυπάρχουν με έναν τρόπο που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ελλάδα.

Η μονή βρίσκεται περίπου 36 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, ενώ η ίδια η διαδρομή μέσα από τα βουνά της Ευρυτανίας αποτελεί σημαντικό μέρος της εμπειρίας.

Το μοναστήρι-θαύμα μέσα στα βουνά της Ευρυτανίας

Η Μονή Προυσιώτισσας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απόκρημνη τοποθεσία, ανάμεσα στις βουνοπλαγιές της Ευρυτανίας. Τα κτίσματά της αναπτύσσονται γύρω από έναν βραχώδη σχηματισμό, ενώ στο συγκρότημα βρίσκεται και το σπηλαιώδες παρεκκλήσι της Ευρέσεως.

Εκεί βρίσκεται και η περίφημη εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας, η οποία αποτελεί το επίκεντρο του προσκυνήματος. Το παρεκκλήσι έχει ιστορηθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους, τον 13ο–14ο και τον 16ο αιώνα.

Το σημερινό καθολικό της μονής οικοδομήθηκε το 1754, ενώ οι τοιχογραφίες του έγιναν το 1785. Το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονολογείται από το 1810.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

Η ιστορία της μονής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα προερχόταν από την Προύσα της Μικράς Ασίας και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Εικονομαχίας, προκειμένου να προστατευθεί από την καταστροφή.

Η παράδοση συνδέει την άφιξή της στην Ευρυτανία με θαυματουργά γεγονότα. Η εικόνα βρέθηκε τελικά σε σπήλαιο, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η μονή. Η παράδοση αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του προσκυνήματος.

Πότε γιορτάζει η Μονή Προυσού

Η μεγάλη πανήγυρη της Μονής Προυσού πραγματοποιείται στις 23 Αυγούστου, στα Εννιάμερα της Παναγίας, ημέρα κατά την οποία τιμάται ιδιαίτερα η Παναγία η Προυσιώτισσα.

Η γιορτή είναι από τις σημαντικότερες θρησκευτικές στιγμές της μονής και συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών από την Ευρυτανία, τη Ρούμελη και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν τον εορτασμό στις 22 και 23 Αυγούστου, με κορύφωση στις 23 Αυγούστου.

Αν κάποιος θέλει να γνωρίσει τη μονή σε μια ιδιαίτερα ζωντανή και κατανυκτική στιγμή, η περίοδος της πανηγύρεως είναι αναμφίβολα ξεχωριστή.