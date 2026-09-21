Φαράγγι Καλυψούς: Στα κρυφά μονοπάτια του Κισσάβου | +Video

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου, ανάμεσα στην Καρίτσα Λάρισας και το Κόκκινο Νερό, βρίσκεται ένας καλά κρυμμένος φυσικός παράδεισος στις ανατολικές πλαγιές του Κισσάβου. Είναι το φαράγγι της Καλυψούς, γνωστό στους ντόπιους και ως ρέμα της Γκούρας, ένας τόπος όπου η πυκνή βλάστηση, τα τρεχούμενα νερά, οι φυσικές βάθρες και οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο.

Η διαδρομή μέσα στο φαράγγι

Η πρόσβαση στην Καλυψώ μπορεί να γίνει είτε με συνδυασμό οδήγησης και πεζοπορίας είτε μέσω πεζοπορικής διαδρομής από την πλευρά του Κόκκινου Νερού.

Όποια διαδρομή και αν επιλέξει κανείς, το ενδιαφέρον βρίσκεται στην ίδια την εξερεύνηση. Η πορεία μέσα στη φύση, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, δημιουργεί την αίσθηση ότι απομακρύνεσαι σταδιακά από τον κόσμο και μπαίνεις σε ένα καλά κρυμμένο κομμάτι του Κισσάβου.

Το νερό αποτελεί τον μόνιμο πρωταγωνιστή του τοπίου και έχει διαμορφώσει με το πέρασμα του χρόνου τις φυσικές κοιλότητες και τις βάθρες που συναντώνται μέσα στο φαράγγι.

Οι εντυπωσιακές βάθρες

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την Καλυψώ ιδιαίτερη είναι οι φυσικές βάθρες με το νερό, που σχηματίζονται ανάμεσα στους βράχους.

Πρόκειται για μικρές φυσικές «πισίνες» μέσα στο φαράγγι, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής. Το φυσικό περιβάλλον γύρω τους, σε συνδυασμό με το νερό και τους βράχους, δημιουργεί ένα σκηνικό ιδανικό για μια καλοκαιρινή εξόρμηση στη φύση.

Οι βάθρες είναι επίσης ο λόγος που η Καλυψώ δεν έχει ενδιαφέρον μόνο για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Αποτελούν σημεία όπου μπορεί κανείς να σταματήσει, να δροσιστεί και να απολαύσει για λίγο την ηρεμία του φαραγγιού.

Ο καταρράκτης της Καλυψούς

Στο φαράγγι βρίσκεται και ο καταρράκτης της Καλυψούςς, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής.

Η εικόνα του όμως αλλάζει σημαντικά ανάλογα με την εποχή. Τους μήνες που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες, το νερό δημιουργεί έναν εντυπωσιακό καταρράκτη. Το καλοκαίρι, αντίθετα, η ροή περιορίζεται σημαντικά.

Κατά την επίσκεψή μας τον Αύγουστο, ο καταρράκτης δεν είχε νερό. Οι βάθρες όμως εξακολουθούσαν να συγκρατούν νερό, διατηρώντας το χαρακτηριστικό υδάτινο στοιχείο του φαραγγιού.

Και αυτή ακριβώς η εποχικότητα είναι που κάνει την Καλυψώ ενδιαφέρουσα. Το ίδιο τοπίο μπορεί να παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα μέσα στη χρονιά.

Ένας κρυμμένος παράδεισος στον Κίσσαβο

Το φαράγγι της Καλυψούς είναι ένας από εκείνους τους προορισμούς που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει πέρα από τις γνωστές παραλίες και τα δημοφιλή αξιοθέατα.

Η πυκνή φύση, η πεζοπορική διαδρομή, οι ιαματικές βάθρες, ο καταρράκτης και η ιδιαίτερη καλοκαιρινή εικόνα συνθέτουν ένα τοπίο που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Και ακόμη και όταν ο καταρράκτης στερεύει μέσα στο καλοκαίρι, η Καλυψώ δεν χάνει τον χαρακτήρα της. Οι βάθρες, το νερό και το άγριο φυσικό περιβάλλον παραμένουν εκεί, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία εξερεύνησης στις ανατολικές παρυφές του Κισσάβου.