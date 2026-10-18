Λίμνη Ζηρού: Ο μύθος που κρύβεται στα νερά της | +Video

Στην καρδιά της Ηπείρου, ανάμεσα σε καταπράσινες πλαγιές και πυκνή βλάστηση, βρίσκεται ένας τόπος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από κάποιο παλιό παραμύθι. Η Λίμνη Ζηρού, στην περιοχή της Πρέβεζας, γοητεύει με τα ήρεμα νερά της, το φυσικό της περιβάλλον και την ατμόσφαιρα μυστηρίου που την περιβάλλει. Πίσω, όμως, από αυτή την εικόνα γαλήνης κρύβεται ένας λαϊκός θρύλος για δύο αδελφές, έναν άγγελο και μια ολόκληρη πολιτεία που, σύμφωνα με την παράδοση, χάθηκε κάτω από τα νερά της.

Ένας κρυμμένος φυσικός θησαυρός της Ηπείρου

Η Λίμνη Ζηρού βρίσκεται κοντά στη Φιλιππιάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της ευρύτερης περιοχής. Περιβάλλεται από δασωμένες πλαγιές, ενώ τα νερά της καθρεφτίζουν το πράσινο της βλάστησης, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την εποχή.

Η λίμνη έχει μήκος περίπου 900 μέτρα και πλάτος 600 μέτρα, ενώ το μέγιστο βάθος της αναφέρεται ότι φτάνει περίπου τα 70 μέτρα. Το φυσικό της περιβάλλον, με δέντρα που φτάνουν μέχρι τις όχθες και πλούσια χλωρίδα, προσφέρει ένα ιδανικό σκηνικό για όσους αναζητούν ηρεμία, επαφή με τη φύση και όμορφες εικόνες μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Πώς δημιουργήθηκε η Λίμνη Ζηρού;

Πέρα από την ομορφιά της, η λίμνη παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Μία από τις επικρατέστερες επιστημονικές ερμηνείες υποστηρίζει ότι στην περιοχή υπήρχε κάποτε ένα μεγάλο υπόγειο σπήλαιο, του οποίου η οροφή κατέρρευσε πριν από χιλιάδες χρόνια, σχηματίζοντας τη σημερινή λίμνη. Η υπόθεση αυτή συνδέει το τοπίο που βλέπουμε σήμερα με τις γεωλογικές διεργασίες που διαμόρφωσαν την Ήπειρο στο πέρασμα του χρόνου.

Η ονομασία «Ζηρού» θεωρείται ότι έχει σλαβική προέλευση και αποτελεί πιθανό ίχνος της ιστορικής παρουσίας σλαβικών πληθυσμών στην περιοχή κατά τον Μεσαίωνα. Έτσι, ακόμη και το όνομα της λίμνης παραπέμπει σε εποχές πολύ παλαιότερες από τη σύγχρονη ιστορία της.

Ο θρύλος των δύο αδελφών και της χαμένης Ζηρόπολης

Η λαϊκή παράδοση θέλει στη θέση της σημερινής λίμνης να βρισκόταν κάποτε η Ζηρόπολη, μια πολιτεία όπου ζούσαν δύο αδελφές με εντελώς διαφορετική ζωή. Η μία ήταν πλούσια και η άλλη φτωχή, η οποία εργαζόταν κοντά στην αδελφή της για να εξασφαλίσει τροφή για τα παιδιά της.

Παρά τη φτώχεια της, τα παιδιά της δεύτερης αδελφής ήταν υγιή και εύρωστα, σε αντίθεση με τα παιδιά της πλούσιας, που ήταν αδύναμα και ασθενικά. Η διαφορά αυτή γέννησε τη ζήλια της πλούσιας γυναίκας, η οποία τελικά έπαψε να βοηθά την αδελφή της και την έδιωξε, αφήνοντάς την χωρίς τα μέσα για να θρέψει την οικογένειά της.

Η φτωχή γυναίκα βρέθηκε σε απόγνωση. Σύμφωνα με μία εκδοχή του θρύλου, ακόμη και όταν προσπάθησε να ψήσει κοπριά αγελάδας, ελπίζοντας να βρει κάτι για να ταΐσει τα παιδιά της, συνέβη ένα θαύμα. Αντί για αυτό, βγήκαν από τον φούρνο μικρά καρβέλια ψωμιού.

Το ίδιο βράδυ, ένας άγγελος εμφανίστηκε στον ύπνο της και την προειδοποίησε πως έπρεπε να εγκαταλείψει την περιοχή μαζί με τα παιδιά και τα ζώα της. Της αποκάλυψε ότι μια μεγάλη καταστροφή θα έπληττε την πολιτεία και της έδωσε μία αυστηρή εντολή: να μη γυρίσει πίσω, ό,τι κι αν συνέβαινε.

Η καταστροφή και το δάκρυ που έγινε θρύλος

Το επόμενο πρωί, η γυναίκα ξεκίνησε για να σωθεί. Καθώς απομακρυνόταν, άκουσε βροντές και ένιωσε τη γη να σείεται. Η πολιτεία άρχισε να καταστρέφεται, καθώς το έδαφος υποχωρούσε και τα σπίτια χάνονταν μέσα στην καταστροφή.

Μη μπορώντας να συγκρατήσει την αγωνία της για την αδελφή της, η γυναίκα γύρισε το βλέμμα προς τα πίσω. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον θρύλο, πέτρωσε μαζί με τα παιδιά και τα ζώα της. Η Ζηρόπολη χάθηκε και στη θέση της απλώθηκε η λίμνη που γνωρίζουμε σήμερα.

Ο θρύλος θυμίζει έντονα τη βιβλική ιστορία των Σοδόμων και των Γομόρρων, ιδιαίτερα ως προς την προειδοποίηση να μην κοιτάξει κανείς πίσω και την τιμωρία που ακολουθεί την ανυπακοή. Η τοπική παράδοση αναφέρει ακόμη πως ορισμένοι βράχοι γύρω από τη λίμνη θυμίζουν τις μορφές της γυναίκας και των παιδιών της.

Είναι μια ιστορία που δεν αποτελεί ιστορική καταγραφή της δημιουργίας της λίμνης, αλλά μέρος της προφορικής λαογραφίας της περιοχής. Όπως συμβαίνει με πολλούς τοπικούς θρύλους, επιχειρεί να εξηγήσει με συμβολικό τρόπο ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και να μεταφέρει μηνύματα για τη ζήλια, την αδικία, την αγάπη και τις συνέπειες των ανθρώπινων πράξεων.

Ένας προορισμός για επαφή με τη φύση

Σήμερα, η Λίμνη Ζηρού είναι ένας προορισμός που προσφέρεται για χαλαρές εξορμήσεις και δραστηριότητες στη φύση. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν περιπάτους γύρω από το τοπίο της λίμνης, να οργανώσουν ένα πικνίκ, να φωτογραφίσουν τις αντανακλάσεις των δέντρων στα νερά ή, όπου προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες, να δοκιμάσουν δραστηριότητες όπως το κανό και το καγιάκ.

Η εύκολη πρόσβαση από τη Φιλιππιάδα κάνει τη λίμνη κατάλληλη και για μια σύντομη εκδρομή. Παράλληλα, το φυσικό της περιβάλλον προσφέρει πολλές ευκαιρίες για φωτογραφία και κινηματογραφικές εναέριες λήψεις, καθώς το σχήμα της λίμνης, οι δασωμένες πλαγιές και οι αποχρώσεις του νερού δημιουργούν μια ξεχωριστή εικόνα.