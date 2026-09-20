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Η αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2026
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Η Σαντορίνη υποδέχθηκε και φέτος έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού, τα «Ηφαίστεια», με την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου να φωτίζει την Καλντέρα.

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Ο θεσμός, που πραγματοποιείται από το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης.

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Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τη δύση του ηλίου, η Καλντέρα μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με το φως και τα πυροτεχνήματα να «ζωντανεύουν» το ηφαίστειο.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2026
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