Μαραθονήσι: Το νησί της χελώνας Caretta caretta | +Video

Στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, απέναντι από τις ακτές του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, βρίσκεται το Μαραθονήσι, ένα μικρό νησί με ξεχωριστή φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Με το χαρακτηριστικό του σχήμα, τις αμμώδεις ακτές, τα γαλαζοπράσινα νερά και το καταπράσινο τοπίο, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του Ιονίου. Είναι γνωστό και ως «Νησί της Χελώνας», καθώς συνδέεται άμεσα με τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, η οποία βρίσκει στις γύρω ακτές σημαντικούς τόπους ωοτοκίας.

Ένα μικρό νησί με εξωτική ομορφιά

Το Μαραθονήσι είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί που βρίσκεται στον κόλπο με τις χελώνες σε πολύ κοντινή απόσταση από την παραλία Λίμνη Κερί. Η εικόνα του από ψηλά είναι εντυπωσιακή: η ανοιχτόχρωμη άμμος συναντά τα γαλαζοπράσινα νερά, ενώ οι καταπράσινες πλαγιές δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση με το βαθύ μπλε της θάλασσας.

Η ακτογραμμή του συνδυάζει αμμώδεις παραλίες και βραχώδεις σχηματισμούς, προσφέροντας ένα τοπίο που θυμίζει εξωτικό νησί. Τα καθαρά νερά και η φυσική του διαμόρφωση το κάνουν δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Ζακύνθου, μακριά από την εικόνα των πολυσύχναστων τουριστικών περιοχών.

Παρά τη φήμη του, το Μαραθονήσι διατηρεί τον φυσικό του χαρακτήρα. Η ιδιαίτερη ομορφιά του δεν βρίσκεται μόνο στις παραλίες του, αλλά και στην αίσθηση ότι επισκέπτεσαι έναν τόπο όπου η φύση εξακολουθεί να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το καταφύγιο της Caretta caretta

Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν στις αμμώδεις παραλίες για να γεννήσουν τα αυγά τους. Οι φωλιές χρειάζονται προστασία, καθώς η ανθρώπινη παρουσία, ο τεχνητός φωτισμός και οι παρεμβάσεις στην παραλία μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της ωοτοκίας και την επιβίωση των νεοσσών.

Η παρουσία της Caretta caretta προσδίδει στο Μαραθονήσι μια ξεχωριστή αξία. Δεν πρόκειται απλώς για έναν όμορφο προορισμό για μια καλοκαιρινή εκδρομή, αλλά για ένα φυσικό περιβάλλον που χρειάζεται σεβασμό, ώστε να συνεχίσει να φιλοξενεί αυτό το προστατευόμενο είδος.

Πώς θα επισκεφθείτε το Μαραθονήσι

Η πρόσβαση στο Μαραθονήσι γίνεται με σκάφος από την περιοχή του κόλπου του Λαγανά και το κοντινό λιμανάκι του Αγίου Σώστη. Κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται εκδρομές με τουριστικά σκάφη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης μικρού σκάφους, ανάλογα με τους ισχύοντες όρους και τους περιορισμούς της προστατευόμενης περιοχής.

Η διαδρομή προς το νησί αποτελεί από μόνη της μια όμορφη εμπειρία. Καθώς πλησιάζετε, τα νερά αποκτούν εντυπωσιακές αποχρώσεις του τιρκουάζ και η αμμώδης παραλία ξεχωρίζει ανάμεσα στην πράσινη βλάστηση και τους βραχώδεις σχηματισμούς.

Ωστόσο, πριν από την επίσκεψη, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες πρόσβασης και προστασίας, καθώς πρόκειται για περιοχή με ειδικό καθεστώς διαχείρισης.

Ένας προορισμός που χρειάζεται τον σεβασμό μας

Η ομορφιά του Μαραθονησίου συνδέεται άμεσα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των φυλάκων και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να διαταράξει τις χελώνες ή τις φωλιές τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στις παραλίες ωοτοκίας η ανθρώπινη παρουσία επιτρέπεται από τις 07:00 έως τη δύση του ηλίου, ενώ η δραστηριότητα πρέπει να περιορίζεται κοντά στη θάλασσα. Ειδικά στο Μαραθονήσι, η χρήση ομπρελών στις παραλίες ωοτοκίας δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τυχόν επίσημα εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην πλησιάζουμε ή αγγίζουμε τις χελώνες, να μην αφήνουμε σκουπίδια και να μην ενοχλούμε τις φωλιές. Με μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις, συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος.

Το Μαραθονήσι δεν είναι απλώς μια εξωτική στάση στο Ιόνιο. Είναι ένας τόπος που αξίζει να ανακαλύψουμε με σεβασμό, ώστε να παραμείνει καταφύγιο για τις θαλάσσιες χελώνες και πολύτιμο κομμάτι της φυσικής κληρονομιάς της Ζακύνθου.