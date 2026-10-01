Μια διαφορετική μουσική πρόταση παρουσιάζει ο Μιχάλης Ι. Κουνάλης, επιλέγοντας αυτή τη φορά να συναντήσει μια άλλη μουσική παράδοση και να μας συστήσει μια διαφορετική πλευρά της ερμηνείας του.

Το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Ξενιτιά μου (Διασκευή)», βασίζεται σε μια ιδιαίτερα γνωστή μελωδία της αρμένικης μουσικής παράδοσης και αποτελεί μια επιλογή που ξεφεύγει από όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα από τον καλλιτέχνη.

Μέσα από τη νέα αυτή κυκλοφορία, ο Μιχάλης Ι. Κουνάλης δείχνει τη διάθεσή του να πειραματιστεί δημιουργικά, να δοκιμαστεί σε διαφορετικές μελωδίες και μουσικά είδη και να προσεγγίσει τραγούδια που κουβαλούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Από το αρμένικο «Bingeol» στη «Ξενιτιά»

Η μελωδία της «Ξενιτιάς» έχει τις ρίζες της στην αρμένικη μουσική παράδοση και είναι γνωστή ως «Bingeol» ή «Bingöl».

Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με το συναίσθημα της απόστασης, της νοσταλγίας, της περιπλάνησης και της επιθυμίας επιστροφής. Εικόνες από βουνά, ποτάμια, δρόμους και έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από όσα αγαπά αποτελούν βασικό μέρος της ατμόσφαιρας του τραγουδιού.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο κάνει τη μελωδία να ξεπερνά τα γεωγραφικά της όρια. Η έννοια της ξενιτιάς, της απουσίας και της επιστροφής είναι συναισθήματα οικεία και στην ελληνική μουσική παράδοση, δημιουργώντας μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς.

Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη μελωδία έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από την ελληνική εκδοχή της «Ξενιτιάς», με διασκευή του Ara Dinkjian και ελληνικό στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου, έχοντας περάσει μέσα στα χρόνια από σημαντικές φωνές και διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις.

Μια διαφορετική δοκιμή για τον Μιχάλη Ι. Κουνάλη

Για τον Μιχάλη Ι. Κουνάλη, η συγκεκριμένη διασκευή αποτελεί κάτι περισσότερο από μία ακόμη ερμηνεία.

Είναι μια ευκαιρία να κινηθεί έξω από το γνώριμο μουσικό του περιβάλλον και να δοκιμάσει τη φωνή και την εκφραστικότητά του σε έναν διαφορετικό ηχητικό κόσμο.

Χωρίς να χάνει τη δική του μουσική ταυτότητα, επιχειρεί να προσεγγίσει το τραγούδι με σεβασμό στην αρχική του μελωδία, δίνοντάς του παράλληλα το προσωπικό του ερμηνευτικό αποτύπωμα.

Η «Ξενιτιά μου» γίνεται έτσι ένα ακόμη βήμα σε μια πιο ανοιχτή μουσική διαδρομή, στην οποία διαφορετικές παραδόσεις, ήχοι και επιρροές μπορούν να συναντηθούν.

Ένα τραγούδι που μιλά για κάτι διαχρονικό

Η δύναμη της «Ξενιτιάς» βρίσκεται κυρίως στο συναίσθημά της.

Ο αποχωρισμός, η απόσταση, η αναζήτηση και η νοσταλγία για έναν άνθρωπο ή έναν τόπο είναι έννοιες που δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν λαό ή σε μία εποχή.

Ίσως γι’ αυτό η συγκεκριμένη μελωδία εξακολουθεί να βρίσκει νέους ερμηνευτές και νέο κοινό, πολλά χρόνια μετά τις πρώτες της καταγραφές.

Στη νέα διασκευή του Μιχάλη Ι. Κουνάλη, το παραδοσιακό αυτό μουσικό υλικό αποκτά μια ακόμη σύγχρονη ανάγνωση και δίνει στον καλλιτέχνη την ευκαιρία να δείξει ότι η μουσική του αναζήτηση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο είδος.

Το lyric video από τη Media House Creative Studio

Τη δημιουργική επιμέλεια του lyric video που συνοδεύει τη νέα κυκλοφορία ανέλαβε η Media House Creative Studio, με τον Γιώργο Βαρνακιώτη.

Με τη «Ξενιτιά μου (Διασκευή)», ο Μιχάλης Ι. Κουνάλης ανοίγει ένα διαφορετικό μουσικό παράθυρο και δείχνει τη διάθεσή του να εξερευνήσει νέες διαδρομές, αποδεικνύοντας πως η παράδοση μπορεί να ταξιδεύει, να συναντά άλλους πολιτισμούς και να αποκτά κάθε φορά μια νέα φωνή.