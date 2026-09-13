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Κούνδουρος: Η διαχρονική γοητεία της Κέας | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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Η Κέα αναγνωρίζεται πλέον ως προορισμός υψηλού επιπέδου, ακολουθώντας το σύγχρονο μοντέλο μιας ανάπτυξης περισσότερο ποιοτικής παρά μαζικής.

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Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από την Αττική, η αυθεντικότητα του τοπίου και η ποικιλία των εμπειριών που προσφέρει την έχουν κατατάξει ανάμεσα στα πλέον ανερχόμενα νησιά των Κυκλάδων.

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Ο Κούνδουρος κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην γεωγραφία και την ταυτότητα του νησιού. Δεν είναι απλώς μια στάση για μπάνιο, είναι ο τόπος στον οποίο επιστρέφεις. Στη νοτιοδυτική πλευρά της Κέας, προστατευμένος από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και με τον πιο αναγνωρίσιμο όρμο του νησιού, έχει εξελιχθεί εδώ και δεκαετίες σε σημείο αναφοράς για την παραθεριστική ζωή της Τζιας.

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Η καρδιά του χτυπά στην πιο δημοφιλή παραλία του νησιού, μικρότερες δαντελωτές αμμουδιές διαγραφουν την ακτογραμμή, παλιοί ανεμόμυλοι συνυπαρχουν με εντυπωσιακές πέτρινες κατοικίες. Το αποτέλεσμα είναι ένας προορισμός που δύσκολα συγχέεται με κάποιο άλλο σημείο του Αιγαίου. Ένας τόπος όπου τα καταγάλανα νερά, τα δραματικά ηλιοβασιλέματα, τα αρμυρικια και οι ξερολιθιές συναντώνται αρμονικά και ήσυχα στο φυσικό περιβάλλον.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα, δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση ότι βρίσκεται πολύ μακριά από την καθημερινότητα.

Ο Κούνδουρος βασίζεται σε πράγματα απλά και διαχρονικά. Η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά πιο αργά, η ζωή που περιστρέφεται γύρω από την παραλία, χαλαρή ατμόσφαιρα, ένα πλήρες σκηνικό διακοπών με επίκεντρο τη θάλασσα. Η περιοχή προσφέρει επιλογές για διαμονή, οργανωμένη παραλία, φαγητό, ποτό & wellness, επιτρέποντας στον επισκέπτη να περάσει μεγάλο μέρος της ημέρας χωρίς να μετακινηθεί.

Καθώς το τελευταίο φως πέφτει πάνω στις πλαγιές, η παραλία σιγά σιγά αδειάζει, γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί τόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να επιστρέφουν.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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