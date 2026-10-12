Ηράκλειο: Το παλιό ψυγείο του λιμανιού γίνεται ξενοδοχείο

Τη μετατροπή του κτιρίου του Ψυγείου σε ξενοδοχείο στο λιμάνι του Ηρακλείου έκανε δεκτή το Υπουργείο Πολιτισμού, με αυστηρούς περιορισμούς για τη διατήρηση της εξωτερικής του μορφής.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης του λιμένα, που θέτει όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του ενετικού παραλιακού μετώπου.

Η ξενοδοχειακή χρήση μπορεί να ενταχθεί στο υφιστάμενο κτίριο, με το κέλυφός του να διατηρείται ως έχει. Δεν επιτρέπονται προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ έκταση, εξώστες στα παράθυρα, πέργκολες στο δώμα ή προσθήκη στέγης. Έτσι, η προτεινόμενη αξιοποίηση καλείται να προσαρμοστεί στα σημερινά όρια του κτιρίου, χωρίς επέκταση του όγκου του.

Παράλληλα, ζητείται από τους μελετητές να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων χρήσεων, πέραν του ξενοδοχείου. Η αποδοχή της πρότασης εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού του λιμένα, ενώ οι επιμέρους αρχιτεκτονικές και άλλες μελέτες θα υποβληθούν προς εξέταση στις επόμενες φάσεις.

Περιορισμοί στη δόμηση κοντά στο ενετικό λιμάνι

Η προστασία της περιοχής γύρω από τον ενετικό λιμένα και τον Κούλε καθορίζει και τις υπόλοιπες δυνατότητες κτιριακής ανάπτυξης. Στο σύνολο της λιμενικής ζώνης Α και στο τμήμα της ζώνης Β που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου επιτρέπεται μόνο η συντήρηση των νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς επέκταση σε κάλυψη ή δόμηση.

Για την εγκατάσταση νέων χρήσεων στα κτίρια αυτά απαιτείται πλήρης πρόταση και μελέτη. Εφόσον κάποιο υφιστάμενο κτίριο κατεδαφιστεί, δεν επιτρέπεται να ανεγερθεί νέο στη θέση του. Στη ζώνη Β, η νέα δόμηση περιορίζεται αποκλειστικά εκτός του αρχαιολογικού χώρου, από τον άξονα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως προς τα ανατολικά.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για το σημερινό κτίριο του Λιμεναρχείου, μετά τη μελλοντική μετακίνησή του σε νέο κτίριο στη λιμενική ζώνη C. Οποιαδήποτε νέα χρήση του θα χρειαστεί ξεχωριστή μελέτη, ενώ ενδεχόμενη κατεδάφισή του δεν θα επιτρέψει την αντικατάστασή του από νέο κτίσμα.

Αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και ανάδειξη της ναυτικής κληρονομιάς

Στην επόμενη φάση προβλέπεται η εκπόνηση πρότασης για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό των υπαίθριων δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων. Προτεραιότητα δίνεται στην περιοχή ανατολικά του προβλήτα του Μικρού Κούλε έως τα ανατολικά όρια της λιμενικής ζώνης Α, λόγω της υποβαθμισμένης αισθητικής εικόνας της και της άμεσης οπτικής σχέσης της με τα ενετικά τείχη, το λιμάνι και το φρούριο.

Στον προβλήτα του Μικρού Κούλε δεν επιτρέπεται η δημιουργία μόνιμου χώρου αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Μπορούν, ωστόσο, να φιλοξενούνται περιστασιακές υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για την προβολή της ενάλιας και ναυτικής κληρονομιάς της Κρήτης σε χώρο παρουσίας του επιβατικού κοινού. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία υποδομών από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για τη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη του σκάφους «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», το οποίο αποτελεί κινητό μνημείο.

Για τις παρεμβάσεις στον βυθό απαιτείται προηγούμενος υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος, ενώ οι εκσκαφικές και λιμενικές εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.