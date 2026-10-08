Ηράκλειο: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν και οι Δημοτικές Κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν την Τρίτη 7/10 σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας επιπλέον περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα οι Δημοτικές Κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή 1 έως 3 Οκτωβρίου. Η σχετική κήρυξη θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι δύο αυτές Κοινότητες προστίθενται στις ήδη κηρυγμένες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 5/10, που είναι οι εξής: οι Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνη, οι Δημοτικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών καθώς και η 3η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για φυσικές καταστροφές πραγματοποιείται από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση το ισχύον μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, όταν έχει πληγεί η κύρια κατοικία, για την κάλυψη πρώτων αναγκών,

• πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες,

• πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες οικογένειες στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία,

• οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας,

• καθώς και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο Δήμος Ηρακλείου παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πληγέντων, προβαίνει στην προβλεπόμενη καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών και προσδιορίζει τους δικαιούχους και τα αντίστοιχα ποσά.

Στη συνέχεια υποβάλλεται το σχετικό αίτημα επιχορήγησης στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, μετά την επιχορήγηση του Δήμου, πραγματοποιείται η καταβολή των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

Οι πληγέντες πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το επίσημο έντυπο «Αίτηση Δικαιούχου» για οικονομική ενίσχυση από φυσικές καταστροφές, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στην ενότητα «Πρότυπα Έντυπα».

Στην ίδια ενότητα είναι διαθέσιμες και οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις για συνιδιοκτησία και εξουσιοδότηση, καθώς και τα λοιπά σχετικά έντυπα.

Η αίτηση και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.heraklion.gr/resilient/epidomatikh-politikh?utm_source=chatgpt.com

Συμμετοχή των Κοινωνικών Υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές

Παράλληλα με την αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διοικητικής διαδικασίας, ενεργοποιούνται οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και οι κοινωνικές δομές του Δήμου που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συμβάλουν στην άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

Η συνδρομή τους επικεντρώνεται ιδίως:

• στην ενημέρωση των πληγέντων για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης οικονομικής ενίσχυσης,

• στην παροχή βασικών πληροφοριών για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

• στην καθοδήγηση των πολιτών προς το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου,

• στην υποστήριξη ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, μοναχικών ατόμων και πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης ή άλλες κοινωνικές δυσχέρειες,

• καθώς και στον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται περαιτέρω κοινωνική παρέμβαση ή υποστήριξη.

Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ενημερωτικός και υποστηρικτικός. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η διοικητική επεξεργασία των αιτήσεων παραμένουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο:

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου Δήμου Ηρακλείου

Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου, 71303 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 009357

Email: kprostasia@heraklion.gr

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και των αρμόδιων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών του, βρίσκεται δίπλα στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση, την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και τη διευκόλυνση ιδιαίτερα των πολιτών που αντιμετωπίζουν αυξημένες κοινωνικές ή πρακτικές δυσκολίες.