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Red Code στην Κρήτη: Νέα επιδείνωση του καιρού – Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας – Τα επικίνδυνα φαινόμενα συνεχίζονται σήμερα, ενώ νέα έντονη επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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κακοκαιρία - καιρός
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν το νησί.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της 1ης Οκτωβρίου 2026 του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, η Κόκκινη Προειδοποίηση για την Κρήτη παραμένει σε ισχύ σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες.

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Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

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Ωστόσο, από το απόγευμα της Παρασκευής προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και να διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Τα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν την Κρήτη είναι:

  • κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες
  • πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Καταιγίδες και κίνδυνος πλημμυρών

Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων ή αυξημένου κινδύνου πλημμύρας, οι πολίτες καλούνται να απομακρύνονται εγκαίρως από:

  • υπόγειους χώρους
  • παραθαλάσσιες περιοχές
  • ρέματα και χειμάρρους
  • σημεία όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συσσώρευσης νερού

Παράλληλα, συνιστάται η προσαρμογή του προγράμματος μετακινήσεων στις καιρικές συνθήκες.

Κατά την αιχμή των φαινομένων θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τόσο με όχημα όσο και πεζή, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

Κατά την εκδήλωση πολύ ισχυρών ή θυελλωδών ανέμων συνιστάται να αποφεύγονται δραστηριότητες:

  • στη θάλασσα
  • σε παράκτιες περιοχές
  • στην ύπαιθρο

Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Πληροφορίες για την αυτοπροστασία

Αναλυτικές οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Προστασία:

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται και μέσω της εφαρμογής CivilCrete Τάλως App.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

iOS:
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

112 – Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
199 – Πυροσβεστικό Σώμα
100 – Ελληνική Αστυνομία
108 – Λιμενικό Σώμα
166 – ΕΚΑΒ

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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