Το λιμάνι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεκινούν στρατηγική συνεργασία

Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) ΑΕ και ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) ΑΕ, θέτοντας τις βάσεις για μια συστηματική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δύο υποδομών κομβικής σημασίας για την Κρήτη.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ Μηνάς Παπαδάκης, και ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ Νίκος Αναστασίου.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας λιμένα και αεροδρομίου, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του homeporting, καθώς και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Παράλληλα, το πλαίσιο συνεργασίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κοινές πρωτοβουλίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συντονισμένη παρουσία σε διεθνείς αγορές και διοργανώσεις, καθώς και για τη διερεύνηση ευρύτερων συνεργειών στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εμπορευματικών ροών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, δήλωσε: «Το νέο αεροδρόμιο και ο λιμένας Ηρακλείου θα αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης τις επόμενες δεκαετίες. Οι συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν στον τομέα της κρουαζιέρας αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και ανάπτυξη. Η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των ταξιδιωτών, προσφέροντας συνδυασμένες υπηρεσίες, αλλά και η διευκόλυνση των εξαγωγέων και εισαγωγέων στο να μεταφέρουν προϊόντα γρήγορα και με ασφάλεια με τη χρήση συνδυασμένων μεταφορών, πρέπει να είναι ο κοινός στόχος».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ, Μηνάς Παπαδάκης, δήλωσε: «Η επόμενη ημέρα για το Ηράκλειο απαιτεί να πάψουμε να βλέπουμε το λιμάνι και το αεροδρόμιο ως δύο ξεχωριστές υποδομές και να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως δύο συμπληρωματικές πύλες ενός ενιαίου, σύγχρονου οικοσυστήματος μεταφορών και τουρισμού. Η στρατηγική μας φιλοδοξία είναι σαφής: να ενισχύσουμε τη θέση του Ηρακλείου ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας και homeporting στην Ανατολική Μεσόγειο και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες που θα αυξήσουν τη συνδεσιμότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της Κρήτης. Το Μνημόνιο αυτό δεν είναι απλώς μια συμφωνία συνεργασίας, είναι η αφετηρία για να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη ημέρα της διασύνδεσης του προορισμού».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η υπογραφή του Μνημονίου αποτυπώνει την κοινή στρατηγική αντίληψη των δύο φορέων ότι η στενότερη σύνδεση των βασικών πυλών εισόδου του Ηρακλείου μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του προορισμού.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, ΟΛΗ και ΔΑΗΚ διαμορφώνουν ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού και κοινής δράσης, με προσανατολισμό στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το Ηράκλειο, την Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.