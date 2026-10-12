Μαθητές που θέλουν να γίνουν πιλότοι

Η Σχολή Πιλότων Cretan Eagle Aviation «Κρητικός Αετός» υποδέχθηκε το Σάββατο το μεσημέρι (10/10) στις εγκαταστάσεις της στον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ‘Νίκος Καζαντζάκης” μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στο πλαίσιο της ανοιχτής ημέρας καριέρας για ιπτάμενους χειριστές στην πολιτική αεροπορία που για πρώτη φορά διοργάνωσε.

Μεταξύ των μικρών φίλων της αεροπορίας, και μαθητές του Φροντιστηρίου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης αφιερωμένης στη γνωριμία των νέων με τον κόσμο της Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι μαθητές, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο της αεροπορικής εκπαίδευσης και να ενημερωθούν για το επάγγελμα του πιλότου, τις απαιτήσεις και τα στάδια της εκπαίδευσης, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας.

Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, η περιέργεια και ο ενθουσιασμός τους αποτέλεσαν το πιο αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας τόσο κατά την παρουσίαση στην αίθουσα όσο και στον εξωμιωτή πτήσεων όπου έζησαν από κοντά την εμπειρία εκπαίδευσης.

Μέσα από ερωτήσεις και συζητήσεις, οι νέοι αναζήτησαν απαντήσεις για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει επαγγελματίας πιλότος, ποιες γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται και τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς μια επαγγελματική πορεία στον ουρανό.

Για τη Σχολή Πιλότων «Κρητικός Αετός», τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς δημιουργούν μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό κόσμο της αεροπορίας.

Στόχος μας είναι να φέρνουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στην αεροπορική παιδεία, να καλλιεργούμε το ενδιαφέρον για τις αεροπορικές σπουδές και να αναδεικνύουμε τις δυνατότητες που προσφέρει ένα επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων, ευθύνης και προοπτικών.

Πιστεύουμε ότι κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά από μια πρώτη γνωριμία, μια ερώτηση, μια εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το μέλλον. Και ίσως ανάμεσα στους μαθητές που μας επισκέφθηκαν σήμερα να βρίσκονται οι αυριανοί κυβερνήτες αεροσκαφών,τόνισε μεταξύ άλλων ο Cpt Γιώργος Κελαράκης ιδρυτής εκπαιδευτής και Γενικός Δντης της Σχολής που εδώ και 25 χρόνια εκπαιδεύει πιλότους από την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες του κόσμου.

Η διοίκηση της σχολής ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους και τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν την πρωτοβουλία.

“Στη Σχολή Πιλότων Κρητικός Αετός δεν εκπαιδεύουμε απλώς τους πιλότους του αύριο. Θέλουμε να εμπνέουμε τη νέα γενιά να πιστεύει ότι τα όνειρά της μπορούν να αποκτήσουν φτερά”

Το μέλλον της αεροπορίας ξεκινά από τα όνειρα των νέων!