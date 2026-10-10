AI και βιβλία: Θα πάψουμε να σκεφτόμαστε;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ένα από τα βασικά θέματα φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης , με τον κόσμο του βιβλίου να προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι ξεπερνούν κατά πολύ τα πνευματικά δικαιώματα. Όπως υποστηρίζουν εκδότες και συγγραφείς, η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από έτοιμες απαντήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνία που σκέφτεται όλο και λιγότερο.

Ο πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών, Σεμπάστιαν Γκούγκολτς, προειδοποίησε ότι μια ολόκληρη γενιά συνηθίζει να καταναλώνει «έτοιμες αλήθειες» αντί να θέτει ερωτήματα, να αμφισβητεί και να αναζητά μόνη της απαντήσεις. Αν οι πολιτικοί δεν δράσουν άμεσα, είπε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα συνεχίσει μόνο να αξιοποιεί έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, αλλά μακροπρόθεσμα θα υπονομεύσει και την ίδια την ανεξάρτητη σκέψη.

Όταν η ΤΝ συναντά τη μειωμένη αναγνωστική ικανότητα

Ο Γκούγκολτς συνέδεσε την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης με τη μείωση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών και νέων. Όπως τόνισε, οι εύκολα προσβάσιμες απαντήσεις ενισχύουν το πρόβλημα, καθώς όποιος δεν μπορεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει ένα κείμενο αδυνατεί και να ελέγξει την αξιοπιστία μιας απάντησης που παράγει η ΤΝ.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζει όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και τη δημοκρατία, αφού οι πολίτες δυσκολεύονται να συγκρίνουν διαφορετικές απόψεις, να αξιολογούν προγράμματα κομμάτων, κυβερνητικές συμφωνίες ή δημοσιογραφικά κείμενα.

Η ελευθερία της σκέψης και η επιρροή των αλγορίθμων

Ανησυχίες εξέφρασε και η Αμερικανίδα ιστορικός και βραβευμένη με Πούλιτζερ Τζιλ Λέπορ, η οποία προειδοποίησε για την αυξανόμενη επιρροή των αλγορίθμων. Όπως είπε, οι σκέψεις, οι λέξεις και τα βιβλία ανήκουν στους ανθρώπους και όχι στις μηχανές, ενώ η στήριξη ή η απόρριψη ενός πολιτικού συστήματος πρέπει να αποτελεί συνειδητή ανθρώπινη επιλογή.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης, Γιούργκεν Μπους, στάθηκε στην αυξανόμενη πόλωση ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες. Υπογράμμισε ότι η ελευθερία της δημοσίευσης καθορίζει ποιες ιστορίες θα ειπωθούν, ποιες φωνές θα ακουστούν και τελικά ποιον δημόσιο διάλογο θα διεξαγάγει μια κοινωνία.

Η φετινή έκθεση άνοιξε τις πύλες της χθες, Τετάρτη, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον του βιβλίου, της εκπαίδευσης και της δημοκρατίας.