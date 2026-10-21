Ηράκλειο: Μεγάλο ενδιαφέρον για τον ιστορικό περίπατο «Τα Παλιά Κτίρια μας αφηγούνται Ιστορίες…»

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πολιτών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/10, ο ιστορικός περίπατος “Τα Παλιά Κτίρια μας αφηγούνται Ιστορίες…”. Πρόκειται για μια ξεχωριστή δράση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνδιοργάνωση με την εθελοντική ομάδα ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ.

Ο κύκλος των ιστορικών περιπάτων άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των πολιτών να ανακαλύψουν τις λιγότερο γνωστές όψεις του Ηρακλείου και να προσεγγίσουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης μέσα από τα ιστορικά της κτίρια.

Με τη συμβολή του αρχιτέκτονα-μηχανικού Ηρακλή Πυργιανάκη, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν προσεκτικά την αρχιτεκτονική δομή των κτιρίων, τα υλικά κατασκευής, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα στοιχεία που μαρτυρούν την εποχή και τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης και συνεχίστηκε στο ιστορικό κτίριο του ΙΤΕ, στη συμβολή των οδών Ζωγράφου και Αβέρωφ. Ακολούθησε η περιήγηση στην περιοχή της πλατείας των Λιονταριών, όπου αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, της Λότζια και άλλων σημαντικών κτιρίων του ιστορικού κέντρου. Η διαδρομή συνεχίστηκε στην οδό 25ης Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στον ερειπωμένο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, γνώριμα κτίρια της καθημερινής μας διαδρομής απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους αξία ως φορείς ιστορικής μνήμης και πολιτισμού. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά δεν αποτυπώνει μόνο την αισθητική μιας εποχής, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Η έκπληξη και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν εμφανή, καθώς πολλά από τα κτίρια που συναντούμε καθημερινά, αποκαλύφθηκαν μέσα από μια νέα ματιά. Παράλληλα, δεν έλειψε ο προβληματισμός για την κατάσταση ορισμένων ιστορικών κτισμάτων, που σήμερα στέκουν ερειπωμένα, υπενθυμίζοντάς μας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Γιατί όταν γνωρίζουμε κάτι, μαθαίνουμε να το αγαπάμε· και όταν το αγαπάμε, θέλουμε να το προστατεύουμε και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι και η βαθύτερη αξία τέτοιων πρωτοβουλιών: Να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον τόπο τους, να καλλιεργούν τη γνώση και να ενισχύουν την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον αρχιτέκτονα-μηχανικό Ηρακλή Πυργιανάκη για την πολύτιμη συμβολή του και τις γνώσεις που μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες, προς την εθελοντική ομάδα ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην πραγματοποίηση της δράσης αλλά και προς τους δημότες που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας παραμένει ζωντανή.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου δήλωσε σχετικά: «Η μεγάλη ανταπόκριση αποτελεί για εμάς κίνητρο να συνεχίσουμε με νέες διαδρομές και νέες θεματικές, ανακαλύπτοντας κάθε φορά διαφορετικές πτυχές του Ηρακλείου μας. Η πόλη μας έχει πολλά να μας αφηγηθεί. Αρκεί να σταθούμε για λίγο, να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και να ανακαλύψουμε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα κτίριά της. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού συνεχίζει να δημιουργεί δράσεις που ενώνουν τους ανθρώπους με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τόπο τους, γιατί η γνώση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι το πρώτο βήμα για να τη διαφυλάξουμε και να την παραδώσουμε ζωντανή στις επόμενες γενιές».