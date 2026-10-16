Ηράκλειο: Κοινωνικές κατοικίες, μεγάλο πάρκο και πολιτισμός στο σχέδιο του Δήμου για το «Νίκος Καζαντζάκης»

Ένα μοντέλο ολοκληρωμένης αξιοποίησης της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, με συνδυασμό κατοικίας, εκτεταμένων χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων υποδομών, πολιτισμού, εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων ήπιας τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης, προκρίνει ο Δήμος Ηρακλείου για την επόμενη ημέρα της περιοχής, μετά τη μετεγκατάσταση του αεροδρομίου.

Η δημοτική Αρχή θέτει στο επίκεντρο των προτάσεών της τις ανάγκες της πόλης και το δημόσιο όφελος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και στη σύνδεση της έκτασης με τον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό του Ηρακλείου. Παράλληλα, επιδιώκει να διασφαλίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο του Δήμου στον σχεδιασμό, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου είναι συνιδιοκτήτης της έκτασης μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι προοπτικές αξιοποίησης του χώρου θα τεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας από τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος προωθεί τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την περιοχή, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Κοινωνική κατοικία και μεγάλες εκτάσεις πρασίνου

Βασική κατεύθυνση της δημοτικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μικτών χρήσεων, ώστε η έκταση να μην αντιμετωπιστεί ως ένας απομονωμένος χώρος, αλλά ως ένα νέο τμήμα της πόλης, με λειτουργίες που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων. Στις προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνεται η κατοικία, με έμφαση στην κοινωνική και την προσιτή κατοικία, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και υποδομών κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος προτείνει την εγκατάσταση υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συμπληρωματικά, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ήπιας κλίμακας και έντασης, συμβατών με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις υπόλοιπες χρήσεις.

Η ακριβής χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, η κλίμακα ανάπτυξής τους και οι όροι λειτουργίας τους θα πρέπει να προσδιοριστούν σε επόμενο στάδιο, μέσα από την εκπόνηση του συνολικού σχεδιασμού.

Απαραίτητη η ελεύθερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η δημοτική Αρχή στη σύνδεση της έκτασης με τον υφιστάμενο αστικό ιστό και τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με την εισήγηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον οικιστικό ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, τις παραγωγικές δραστηριότητες της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τον σχεδιασμό του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας και την έκταση του στρατοπέδου Μπετεινάκη, καθώς και την περιοχή του Καρτερού και το αρχαιολογικό περιβάλλον της Αμνισού.

Κεντρική και αδιαπραγμάτευτη θέση του Δήμου αποτελεί, παράλληλα, η διασφάλιση της συνεχούς και ανεμπόδιστης δημόσιας πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο, καθώς και της κοινής χρήσης του σε όλο το μήκος του, από το ανατολικό έως το δυτικό άκρο της έκτασης. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων κοινόχρηστων συνδέσεων με τον αστικό ιστό. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης, ώστε η μελλοντική αξιοποίηση να μην αποκόψει την πόλη από τη θάλασσα.

Το πλαίσιο: Συντονισμός με το πολεοδομικό σχέδιο και συμμετοχή του Δήμου

Η δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός για την έκταση του αεροδρομίου πρέπει να είναι συμβατός με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση.

Παράλληλα, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης και του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Σύμφωνα με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμος επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά και να συναποφασίζει για το μέλλον της έκτασης μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, όταν θα καθορίζονται οι στόχοι, θα αξιολογούνται οι εναλλακτικές δυνατότητες και θα επιλέγονται οι βασικές χρήσεις και υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως πλαίσιο διεκδίκησης και συμμετοχής του Δήμου. Μεταξύ άλλων, τίθεται η ανάγκη διασφάλισης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, βάσει της νομικής και τεχνικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί, η διαμόρφωση σταθερών όρων συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο και τους αρμόδιους φορείς, καθώς και η επεξεργασία τεκμηριωμένης δημοτικής πρότασης με καταγραφή των αναγκών, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και καθορισμό προτεραιοτήτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενημέρωση και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη Νέα Αλικαρνασσό, η οποία γειτνιάζει άμεσα με την έκταση και αναμένεται να επηρεαστεί καθοριστικά από τις μελλοντικές επιλογές.

Πηγή: Νέα Κρήτη