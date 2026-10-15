Σημαντική μείωση του κόστους μετακίνησης των φοιτητών στο Ηράκλειο με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σημαντική μείωση στο κόστος μετακίνησης των φοιτητών στο Ηράκλειο επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, με την αγαστή συνεργασία των φοιτητικών συλλόγων με στόχο τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, η μηνιαία φοιτητική κάρτα απεριόριστων διαδρομών στο αστικό δίκτυο του Ηρακλείου διαμορφώνεται στα 19 ευρώ, από 45 ευρώ, με επιδότηση σχεδόν 60%.

Το μέτρο αφορά το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Η κάρτα καλύπτει απεριόριστες διαδρομές σε όλο το αστικό δίκτυο της πόλης, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των φοιτητών και όχι μόνο τη μετάβασή τους προς και από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Προβλέπεται η επιδότηση έως και 12.500 μηνιαίων καρτών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσμα των παρεμβάσεων των Πρυτανικών Αρχών προς τον Περιφερειάρχη και το και το Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Ο Δήμος Ηρακλείου συντονίζει την υλοποίηση του μέτρου, έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής συμβολής, η Περιφέρεια Κρήτης καλύπτει περίπου το 35% της συνολικής επιδότησης, ενώ το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου συμβάλλει στη διάθεση των μηνιαίων καρτών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, έχοντας συνεισφέρει τις 500 από τις 12.500 κάρτες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ευχαριστεί τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου για τη συνεργασία και την έμπρακτη συμβολή τους στη στήριξη των φοιτητών και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.