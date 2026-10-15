Δύο Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία στις Πανεπιστημιουπόλεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Η φροντίδα της υγείας των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία δύο Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων στις Πανεπιστημιουπόλεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου ενισχύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμβάλλει στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Δύο Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία θα λειτουργήσουν στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενισχύοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, προβλέπεται η σύσταση δύο Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων:

Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Ηρακλείου , ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας.

, ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Ρεθύμνου, ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Σπηλίου.

Τα δύο ιατρεία θα στεγαστούν σε χώρους που θα παραχωρήσει και θα εξοπλίσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο θα καλύπτει και τις λειτουργικές τους δαπάνες. Προβλέπεται η προκήρυξη δύο θέσεων προσωπικών ιατρών, μίας για κάθε ιατρείο, με τη μισθοδοσία τους να καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα καλύπτει τις δαπάνες για το υγειονομικό υλικό και τα αναλώσιμα.

Η δημιουργία των νέων δομών αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας των φοιτητών, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης ευχαριστεί την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και ιδιαίτερα τον Διοικητή της, κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην προώθηση της πρωτοβουλίας. Ευχαριστεί, επίσης, τις ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εσωτερικών, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης.