Ηράκλειο: Οριστικά στους Αθανάτους η δομή μεταναστών – Τι ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης

Στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους Ηρακλείου επιμένει η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

Την κυβερνητική θέση επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την παρουσίαση τροπολογίας που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο χώρος έχει ήδη επιλεγεί και βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες, ενώ η κυβέρνηση δεν προτίθεται, με τα σημερινά δεδομένα, να αναθεωρήσει τη χωροθέτηση.

«Δώδεκα προτάσεις κάναμε» – Τι είπε για τον Δήμο Ηρακλείου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Θάνος Πλεύρης στις επαφές που προηγήθηκαν με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως υποστήριξε, από την προηγούμενη χρονιά είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις με δήμους και Περιφέρεια για τη δημιουργία δύο δομών στην Κρήτη, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν εξεταστεί διαφορετικές επιλογές χωροθέτησης, χωρίς τελικά να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από την αυτοδιοίκηση.

«Δεν υπήρξε καμία πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα έχω πει αυτά, δώδεκα προτάσεις κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα με κατοίκους των Αθανάτων και τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, είχε ενημερώσει τους συνομιλητές του ότι το υπουργείο προχωρούσε με την επιλογή των Αθανάτων, αφήνοντας πάντως περιθώριο για την υποβολή διαφορετικής πρότασης.

«Τους είπα ότι θα προχωρήσω τη δομή στους Αθανάτους και υπήρχε λίγος χρόνος για να υπάρχει αντιπρόταση», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, τέτοια πρόταση δεν υποβλήθηκε.

Τροπολογία για την επιτάχυνση των διαδικασιών

Η νομοθετική παρέμβαση που παρουσιάστηκε στη Βουλή συνδέεται, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες που καθυστερούν την ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή του χώρου έχει ήδη πραγματοποιηθεί και ότι η προετοιμασία του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της τροπολογίας, όπως εξήγησε, είναι να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε η δομή να ενταχθεί στον συνολικό μηχανισμό διαχείρισης των μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη.

Η κατάθεση της τροπολογίας δεν ταυτίζεται με την οριστική ψήφισή της, ωστόσο αποτυπώνει την πρόθεση του υπουργείου να προχωρήσει το έργο.

«19.000 αφίξεις στην Κρήτη» – Τα στοιχεία του υπουργείου

Ο Θάνος Πλεύρης συνέδεσε την ανάγκη λειτουργίας της εγκατάστασης με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τις νότιες ακτές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή, οι αφίξεις στο νησί έχουν φτάσει τις 19.000, ενώ ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονταν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανερχόταν, μέχρι την προηγούμενη ημέρα, σε περίπου 7.200.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι στο Ανατολικό Αιγαίο οι αφίξεις βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με την Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση.

Ειδική αναφορά έκανε στην Ιεράπετρα, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε έντονη μεταναστευτική κινητικότητα στην περιοχή.

Παρά την εξέλιξη αυτή, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η επιλογή του Ηρακλείου και των Χανίων ως βασικών σημείων διαχείρισης των αφίξεων.

Δύο δομές και ένα πλοίο για τις μεταναστευτικές ροές

Ο σχεδιασμός που περιέγραψε ο υπουργός βασίζεται σε τρεις υποδομές και μέσα διαχείρισης:

Τη δομή στην Αγυιά Χανίων , η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί.

, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί. Τη σχεδιαζόμενη δομή στους Αθανάτους Ηρακλείου , για την οποία προωθείται η σχετική τροπολογία.

, για την οποία προωθείται η σχετική τροπολογία. Ένα μισθωμένο πλοίο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη.

Όπως ανέφερε, μέσω του συγκεκριμένου πλοίου έχουν ήδη μεταφερθεί περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι.

Κατά τον υπουργό, η λειτουργία των δύο δομών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς των νεοαφιχθέντων, μπορεί να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες του νησιού.

Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι.

Τι προβλέπεται μετά την αρχική ταυτοποίηση

Αναφερόμενος στη διαδικασία διαχείρισης των αφίξεων, ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε ότι οι νεοαφιχθέντες υποβάλλονται αρχικά σε διαδικασίες ταυτοποίησης και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλες δομές, ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, όσοι εκτιμάται ότι δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ κατευθύνονται σε κλειστές ελεγχόμενες δομές, όπου εξετάζονται τα αιτήματά τους και, εφόσον υπάρξει οριστική απόρριψη, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιστροφής.

Αντίθετα, όσοι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται, όπως ανέφερε, σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε 68 ημέρες.

Παρουσίασε επίσης στοιχεία για τη χωρητικότητα του συστήματος φιλοξενίας, αναφέροντας ότι από τις περίπου 40.000 διαθέσιμες θέσεις χρησιμοποιούνται 20.000, με την πληρότητα να διαμορφώνεται κοντά στο 50%.

Τα στοιχεία από Σάμο, Λέσβο και Χίο

Για να υποστηρίξει ότι οι μεταναστευτικές αφίξεις δεν συνεπάγονται απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των φιλοξενούμενων, ο υπουργός επικαλέστηκε παραδείγματα από τρία νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Σάμος: Περίπου 2.500 αφίξεις σε διάστημα εννέα μηνών και 1.600 φιλοξενούμενοι.

Περίπου 2.500 αφίξεις σε διάστημα εννέα μηνών και 1.600 φιλοξενούμενοι. Λέσβος: Περίπου 1.800 αφίξεις και 1.300 φιλοξενούμενοι.

Περίπου 1.800 αφίξεις και 1.300 φιλοξενούμενοι. Χίος: Περίπου 1.100 αφίξεις και 499 φιλοξενούμενοι.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας και η δυνατότητα μεταφοράς μεταναστών επιτρέπουν τη διαχείριση των ροών χωρίς να απαιτείται διαρκής δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στους Αθανάτους

Την ίδια ώρα, η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στους Αθανάτους Ηρακλείου, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης και καταλληλότητας του χώρου.

Οι παρεμβάσεις τους έχουν απευθυνθεί τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τους βουλευτές του Ηρακλείου, με αίτημα την επανεξέταση της επιλογής.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιμένει ότι δόθηκε χρόνος για την παρουσίαση εναλλακτικής λύσης, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση.

Η κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή σηματοδοτεί την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού, παρά τη συνεχιζόμενη αντίθεση των κατοίκων των Αθανάτων.