Ηράκλειο: Σχολική στέγη – Προσφυγές, εξώσεις και νηπιαγωγεία στα όριά τους

Ανοιχτή πληγή για τον Δήμο Ηρακλείου παραμένει το ζήτημα της σχολικής στέγης, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα τα νηπιαγωγεία να βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.

Δεκάδες νηπιαγωγεία στο Ηράκλειο στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα, μερικά εκ των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπα με εξώσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες ζητούν την επιστροφή των ακινήτων ή υψηλότερα μισθώματα.

Με το σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέγης βρέθηκαν αντιμέτωπα δύο νηπιαγωγεία, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για το 4ο και το 50ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, τα οποία υπέστησαν έξωση από τα κτίρια που μισθωνόταν για τη στέγαση τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η εξεύρεση προσωρινής λύσης.

Τα δύο νηπιαγωγεία φιλοξενούνται σήμερα σε δημοτικά σχολεία και συγκεκριμένα, το 50ο Νηπιαγωγείο στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και το 4ο Νηπιαγωγείο, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα, έχει χωριστεί και φιλοξενείται στο 14ο και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο.

Η Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» και Ταμίας στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, Άννα Στουμπίδη, ανέφερε, ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, ότι δεν θα προέκυπτε πρόβλημα στη στέγαση των νηπιαγωγείων, η κατάσταση εξελίχθηκε διαφορετικά.

Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δικαστικές προσφυγές από ιδιοκτήτες μισθωμένων κτηρίων, οι αρμόδιοι εκτιμούσαν ότι η αύξηση των μισθωμάτων θα έδινε λύση στο ζήτημα.

Ωστόσο, στα τέλη Αυγούστου οι εκπαιδευτικοί του 4ου και του 50ου Νηπιαγωγείου ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τα κτήρια στα οποία στεγάζονταν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Μείναμε επί ξύλου κρεμάμενοι, δεν ξέραμε που θα στεγαστούν τα δύο αυτά νηπιαγωγεία γιατί μιλάμε για παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Τώρα φιλοξενούνται σε δημοτικά σχολεία. Φανταστείτε ότι έχουμε διχοτομήσει και ένα νηπιαγωγείο, για να φιλοξενηθεί σε χώρους δημοτικού σχολείου, που για τα μικρά παιδιά αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, να συνυπάρχουν δηλαδή τα τετράχρονα με τα δωδεκάχρονα σε ένα διάλειμμα για παράδειγμα».

Η κ. Στουμπίδη ανέφερε ότι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για αυτές τις δύο σχολικές μονάδες, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις εκπαιδευτικούς, αφού χρειάστηκε να μεταφερθούν και να προσαρμοστούν σε νέους και μη οικείους χώρους.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εξώσεις σχολικών μονάδων δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται τα τελευταία δύο χρόνια.

Εκτός από τις δύο σχολικές μονάδες που υπέστησαν έξωση, ανάλογες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και την προηγούμενη σχολική χρονιά και συγκεκριμένα στο 37ο και 57ο Νηπιαγωγείο, καθώς και το 39ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως εξηγεί η κ. Στουμπίδη, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τόσο για τα παιδιά και τους γονείς τους, όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα.

«Δεν μπορούμε να είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, είμαστε που είμαστε σαν αναπληρωτές, δεν μπορούμε να είμαστε και με τα σχολεία στην πλάτη φορτωμένοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε αντίστοιχη κατάσταση έχουν περιέλθει αρκετά ακόμη νηπιαγωγεία, για τα οποία βρέθηκε τελικά συμβιβαστική λύση.

«Έχουμε νηπιαγωγεία τα οποία δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα λειτουργήσουν στον χώρο που είναι», τόνισε.

Προσωρινή φιλοξενία

Η προσωρινή φιλοξενία Νηπιαγωγείων σε Δημοτικά Σχολεία δεν αποτελεί λύση για το πρόβλημα, καθώς σύμφωνα με την κ. Στουμπίδη, τα παιδιά απομακρύνονται από τη σχολική μονάδα της γειτονιάς τους.

Πέρα από το γεγονός ότι μικρά παιδιά καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο και διαφορετικό περιβάλλον, με μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών, η φιλοξενία τους σε άλλες σχολικές μονάδες συνεπάγεται επιπλέον ταλαιπωρία για τις οικογένειες και τις καθημερινές μετακινήσεις των παιδιών.

Το βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών είναι η κάθε γειτονιά να έχει το σχολείο της και κυρίως να στεγάζεται σε κτήριο που πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Εμείς σαν εκπαιδευτικοί ζητάμε να υπάρχει στην κάθε γειτονιά το σχολείο της και μάλιστα να πληροί και τις προδιαγραφές που πρέπει ένα κτήριο ώστε να είναι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί ασφαλείς», τονίζει η κ. Στουμπίδη.

Ανάγκη για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων

Η κ. Στουμπίδη χαρακτηρίζει «καυτή πατάτα» το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι τα νηπιαγωγεία της πόλης αντιμετωπίζουν γενικότερα σημαντικές έλλειψεις ως προς τους κατάλληλους χώρους και τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές.

Όπως αναφέρει, για την αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται αναγκαία η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στην πόλη, αλλά και η αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων για τη δημιουργία κατάλληλων σχολικών υποδομών.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Δήμος αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων, ωστόσο η εξεύρεση των απαιτούμενων χώρων αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια. Επισήμανε ότι για το ζήτημα απαιτείται συγκεκριμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός, εκτιμώντας ότι στον τομέα της σχολικής στέγης ο Δήμος παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

«Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν εξηγήσει, δεν είναι ότι υπάρχει σκοπός και σίγουρα όλοι θέλουν να έχουμε σχολεία. Απλά πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και σίγουρα να διεκδικήσει ο Δήμος περισσότερα χρήματα για αυτό το κομμάτι που του έχουν αναθέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως εξηγεί, η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση έχει αυξήσει σημαντικά των αριθμό των παιδιών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία, δημιουργώντας πρόσθετες ανάγκες σε σχολική στέγη, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

«Τότε ήταν πιο εύκολο το να βρουν κάποιο χώρο να στεγάσουν ένα σχολείο γιατί θα είχε 15 μαθητές, τώρα έχουμε φτάσει όμως το τμήμα να έχει 25 μαθητές. Και ευτυχώς που η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ηράκλειο δεν έχει τόσο μεγάλα τμήματα, δηλαδή το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου βλέπει τις ανάγκες και προσπαθεί να έχει λιγότερα παιδιά στο τμήμα. Ο νόμος όμως ορίζει να έχει μέχρι 25 μαθητές».