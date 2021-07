Ηράκλειο | Ερχονται τα «Cretan Taste Awards 2021»

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Boussias διοργανώνουν τα Cretan Taste Awards 2021. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό βραβείων που έχει στόχο να αναδείξει τις καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις, τους χώρους εστίασης και γαστρονομίας, τους παραγωγούς και τα πιο αυθεντικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα της Κρήτης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που υπηρετούν και αναδεικνύουν την κρητική γαστρονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τα Cretan Taste Awards 2021 περιλαμβάνουν 7 κατηγορίες (Best in Foodservice Sector, Βest Places, Best Actions & Initiatives, Best Producers, Best Products, Best Drinks, Βest Practices) με διαφορετικές υποκατηγορίες στην κάθε μία, προκειμένου να είναι το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικά. Η αξιολόγηση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Σισαμάκης δηλώνει σχετικά:

«Στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι με διαφάνεια και αξιοκρατία να αναδειχθούν οι πρωτοπόροι και οι κορυφαίοι της κρητικής γαστρονομίας και ταυτόχρονα να αναδειχθεί ο μοναδικός γευστικός πλούτος της Κρήτης, η ποιότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων της. Τα Cretan Taste Awards 2021 εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό μας για να καταστήσουμε το Ηράκλειο γαστρονομικό προορισμό. Είμαστε αισιόδοξοι αυτά τα νέα βραβεία μπορούν να μας βοηθήσουν προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση και να εξελιχθούν σε σημαντικό θεσμό».

Η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στο https://www.cretantasteawards.gr/, ενώ η τελετή απονομής βραβείων σχεδιάζεται για το τέλος Οκτωβρίου (και θα είναι προσαρμοσμένη στα υγειονομικά μέτρα εκείνης της περιόδου).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με: Βανίτα Τσαμπά, Τηλέφωνο: 210 6617777 (ext: 111), Email: vtsamba@boussias.com