Ο 67χρονος Ρεθυμνιώτης, Μάρκος Τζωρτζινάκης, ο οποίος μετράει ήδη έξι πτυχία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ορκίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) και αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που παρακολούθησε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο κ. Τζωρτζινάκης είναι αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος εν αποστρατεία και από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2006 ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία από το τμήμα κοινωνιολογίας. Συνέχισε τις σπουδές του στα τμήματα πολιτικής επιστήμης, ιστορίας και αρχαιολογίας, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών για να επανέλθει στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας ακολουθώντας τώρα τον τομέα της αρχαιολογίας και της ιστορίας της τέχνης.

«Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 20 χρόνια συνεχούς φοιτητικής ιδιότητας. Να ευχαριστήσω θερμά και δημόσια τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου τον κ. Γιάννη Καραγιάννη, καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης, ο οποίος συνεχώς ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα, απορία μου και να με ενθαρρύνει στη συνέχεια της συγγραφής της εργασίας», τόνισε ο κ. Τζωρτζινάκης.

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την οικογένειά του για την μεγάλη στήριξη που του παρείχε όλα τα χρόνια και επεσήμανε πως για εκείνον η όρεξη για γνώση δεν τελειώνει ποτέ, ενώ το διάβασμα έχει μετατραπεί πλέον μια συνήθεια.

«Οι καθηγητές και συμφοιτητές με αντιμετώπιζαν ανεξάρτητα από την ηλικία»

Ο κ. Τζωρτζινάκης αποκάλυψε πως «Οι καθηγητές και συμφοιτητές με αντιμετώπιζαν ανεξάρτητα από την ηλικία και αυτό είναι και το ζητούμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πήχης μπαίνει ο ίδιος για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι και ένας εθισμός το να καταφέρνεις να υπερπηδάς τον κοινό πήχη και όχι να τον βάζει ο καθένας στα μέτρα τα δικά του. Η εμπειρία μου είναι μοναδική, χαίρομαι για αυτή και το υπερηφανεύομαι».

Η πορεία του 67χρονου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν τελειώνει εδώ, καθώς βρίσκεται στο 7ο εξάμηνο σπουδών στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας αυτή τη φορά με κατεύθυνση την Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.