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    Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Οροπεδίου

    1 Min Read
    30102026
    NOVA

    Συνάντηση με εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Οροπεδίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, παρουσία της προϊσταμένης του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Ελένης Λαμπράκη.

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    Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Οροπεδίου, Παναγιώτης Μπαμιεδάκης, ο Λογιστής, Γιώργος Κασωτάκης καθώς και ο Υπάλληλος του Οργανισμού, Μανόλης Στιβακτάκης.

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    Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της περιοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που τον απασχολούν.

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    Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον ΤΟΕΒ Οροπεδίου, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή των αναγκών και η συνεχής επικοινωνία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που τον απασχολούν, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

    ΧΡΥΣΟΣ
    Yiannis

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