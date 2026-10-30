Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Οροπεδίου

Συνάντηση με εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Οροπεδίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, παρουσία της προϊσταμένης του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Ελένης Λαμπράκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Οροπεδίου, Παναγιώτης Μπαμιεδάκης, ο Λογιστής, Γιώργος Κασωτάκης καθώς και ο Υπάλληλος του Οργανισμού, Μανόλης Στιβακτάκης.

Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της περιοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που τον απασχολούν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον ΤΟΕΒ Οροπεδίου, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή των αναγκών και η συνεχής επικοινωνία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που τον απασχολούν, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.