Μεταναστευτικό: 21.000 αφίξεις στην Κρήτη μέσα σε δέκα μήνες – Τριπλάσιες από το Αιγαίο

Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη καταγράφουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον υπουργό, περίπου 21.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Κρήτη κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, αριθμός τριπλάσιος από τις περίπου 7.000 αφίξεις που καταγράφονται στο Αιγαίο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική μετατόπιση της μεταναστευτικής πίεσης προς τη νότια Ελλάδα και ειδικότερα προς την Κρήτη, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν ολοένα περισσότερα περιστατικά διάσωσης, αποβίβασης και προσωρινής φιλοξενίας.

Οκτώβριος: Περίπου 4.500 αφίξεις στην Κρήτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θάνος Πλεύρης στον Οκτώβριο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο επιβαρυμένο μήνα του έτους όσον αφορά τις αφίξεις.

Όπως ανέφερε, στην Κρήτη καταγράφηκαν περίπου 4.500 αφίξεις μέσα στον μήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός σε επίπεδο χώρας διαμορφώθηκε κοντά στις 6.000.

Η αύξηση αυτή ενισχύει τον προβληματισμό για τη δυνατότητα έγκαιρης διαχείρισης των περιστατικών, ιδιαίτερα όταν οι αφίξεις πραγματοποιούνται διαδοχικά μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι αριθμοί αποτελούν τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο υπουργός και ενδέχεται να επικαιροποιηθούν με την οριστικοποίηση των επίσημων στατιστικών στοιχείων.

Η Λιβύη ως βασική διαδρομή

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, η Λιβύη αποτελεί αυτή την περίοδο το βασικό σημείο αναχώρησης των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

Σημαντικό μέρος των ανθρώπων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδρομή προέρχεται, όπως υποστήριξε, από το Σουδάν, ενώ υπάρχουν και μετακινήσεις που συνδέονται με διαδρομές μέσω της Αιγύπτου ή προς τη Βεγγάζη.

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης καθιστά το νησί βασικό σημείο άφιξης για σκάφη που αναχωρούν από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις για το Λιμενικό Σώμα και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

Προβλήματα στη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη συνεργασία των ελληνικών αρχών με τη λιβυκή ακτοφυλακή.

Όπως εξήγησε, υπάρχει επιχειρησιακή επικοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω παρουσίας αξιωματικού του ελληνικού Λιμενικού και ανταλλαγής πληροφοριών από συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας επηρεάζεται από τις μεγάλες αποστάσεις, τις περιορισμένες δυνατότητες των λιβυκών υπηρεσιών και προβλήματα στη λειτουργία τους.

Ο υπουργός εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των αναχωρήσεων από τις λιβυκές ακτές, υπογραμμίζ