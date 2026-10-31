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    Ημερίδα στον Άγιο Νικόλαο: Προκλήσεις ασφάλειας της ψηφιακής πραγματικότητας και τρόποι προστασίας από τις τηλεφωνικές απάτες

    1 Min Read
    31102026
    NOVA

    Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας της Ψηφιακής Πραγματικότητας και Τρόποι Προστασίας από τις Τηλεφωνικές Απάτες» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay στον Άγιο Νικόλαο.

    Gregorys

    Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Την ημερίδα υποστηρίζουν επίσης ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, καθώς και τα ξενοδοχεία WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay και ZEUS.

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    Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η προστασία των πολιτών και των επαγγελματιών απέναντι στις σύγχρονες μορφές κυβερνοεγκλήματος, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων αναγνώρισης και αποτροπής τηλεφωνικών απατών.

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    Ομιλητές της ημερίδας θα είναι:

    ΧΡΥΣΟΣ
    • Ο Αντιστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ), Δικαστικός Γραφολόγος, Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Α.Ε.Α. Γιώργος Παπαπροδρόμου.
    • Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, Αστυνόμος Α’ Πέτρος Ζερβάκης.

    Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ατσαλάκης.

    Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

    Yiannis

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