Η Διεύθυνση ΔΕ Λασιθίου στο Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία εκπαιδευτική επίσκεψη γνωριμίας στο Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Η επίσκεψη οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Κατσαγκόλη, με τη συμμετοχή Διευθυντών και Διευθυντριών σχολικών μονάδων, καθώς και συνεργατών της ΔΔΕ Λασιθίου. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η άμεση γνωριμία των στελεχών της εκπαίδευσης με τις δυνατότητες του Κέντρου και η διερεύνηση τρόπων ουσιαστικής αξιοποίησής τους προς όφελος των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του Λασιθίου.

Καθοριστική για την επιτυχία της επίσκεψης υπήρξε η συμβολή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Καινοτομίας, τα μέλη της οποίας υποδέχθηκαν θερμά τους συμμετέχοντες και υλοποίησαν ένα ολοκληρωμένο τρίωρο πρόγραμμα ενημέρωσης, επίδειξης και βιωματικής γνωριμίας με το σύνολο του διαθέσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες, προκειμένου να γνωρίσουν αναλυτικά τον εξοπλισμό, να παρακολουθήσουν επιδείξεις των τεχνολογικών εφαρμογών και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησής τους. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή και τη συζήτηση με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η γνωριμία με το Κέντρο Καινοτομίας άφησε εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις δυνατότητες των σύγχρονων υποδομών, την ποιότητα των παρουσιάσεων και, κυρίως, για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που μπορούν να προσφερθούν στους/στις μαθητές/τριες των σχολείων της Κρήτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η εμπειρία αυτή να μη μείνει μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά να αποτελέσει την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας αξιοποίησης του Κέντρου από τη σχολική κοινότητα του Λασιθίου.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου θα προχωρήσει σε ενέργειες διάχυσης της εμπειρίας και συστηματικής ενημέρωσης των σχολικών μονάδων, με στόχο τον προγραμματισμό οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών στο Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ΔΔΕ Λασιθίου να ενισχύει την εξωστρέφεια των σχολείων, να προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και να δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στη σχολική εκπαίδευση, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και ιδιαίτερα προς τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Καινοτομίας για την εξαιρετική φιλοξενία, την άρτια οργάνωση, την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του εξοπλισμού και την ουσιαστική παιδαγωγική καθοδήγηση που προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίωρης επίσκεψης.

Η ΔΔΕ Λασιθίου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία, με σταθερό προσανατολισμό στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και δημιουργικού σχολείου, που προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες ευκαιρίες να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες του αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Καινοτομίας και τις εκπαιδευτικές τους δράσεις είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα: https://ic.cti.gr/el

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου