Ερώτηση του Μ. Συντυχάκη: Για τα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο – Διαλυνάκειο και το σχεδιαζόμενο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Παρά τις προκλητικές διακηρύξεις της κυβέρνησης της ΝΔ και του Υπουργείου Υγείας περί «αναβάθμισης» της Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση την οποία βιώνει ο λαός και οι υγειονομικοί, εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας, με τη διαχρονική απ’ όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, διαψεύδει τις τυμπανοκρουσίες.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται και στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης Λασιθίου, με τις ελλείψεις στο απαιτούμενο προσωπικό. Ειδικότερα, από τις 12 θέσεις γιατρών είναι καλυμμένες οι 7. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει φαρμακοποιός κι αυτή τη στιγμή το τμήμα καλύπτεται από ΔΕ βοηθoύς φαρμακείου. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της έλλειψης φαρμακοποιού, με τη δουλειά του ελέγχου και της υπογραφής για τη σωστή εκτέλεση των συνταγών, τις δοσολογίες, τις παραγγελίες, κτλ, επιβαρύνεται ο φαρμακοποιός του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας του και τις πολλές ανάγκες τις οποίες πρέπει να εξυπηρετήσει εκεί (ΜΕΘ, θεραπείες ογκολογικού τμήματος κλπ.). Επιπλέον, δεν υπάρχει μικροβιολόγος, με αποτέλεσμα το εργαστήριο να καλύπτεται μόνο από παρασκευαστές, ούτε και ακτινολόγος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ακτινολογικό τμήμα.

Μεγάλο κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ κανόνας έχουν γίνει οι μετακινήσεις προσωπικού για κάλυψη αναγκών άλλων νοσοκομείων, με τη γνωστή τακτική των «μπαλωμάτων», σε βάρος των εργαζόμενων και των ασθενών.

Παράλληλα, η καθαριότητα και η φύλαξη έχουν ανατεθεί σε εργολάβους και το ίδιο αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα και στη σίτιση του Νοσοκομείου.

Στον Οργανισμό του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Νεάπολης ανήκει και το σχεδιαζόμενο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως κέντρο ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας, εξυπηρετώντας ασθενείς τόσο της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, όσο και όλης της Κρήτης. Ο εμπαιγμός του λασιθιώτικου και όλου του κρητικού λαού κρατά χρόνια, αφού η Προκήρυξη της Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης έγινε στις 05-11-2018, και η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε πως μέσα σε λίγους μήνες το έργο θα πάει σε δημοπράτηση για την κατασκευή του. Η μελέτη ανατέθηκε στις 21-02-2020, με Ποσό Σύμβασης 199.654,01 € κι ενώ η αρχική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 21-10-2020 και μετά από 14 παρατάσεις δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μάλιστα, πρόσφατα δόθηκε παράταση έως 30-6-2027.

Το βολικό «πάτημα» των καθυστερήσεων εξαιτίας των νέων όρων δόμησης, κτλ, δεν μπορεί να κρύψει πόσο επιλεκτικά «αργοκίνητο» είναι το «επιτελικό» κράτος, όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες και τι αντανακλαστικά ταχύτητας επιδεικνύει για τη διευκόλυνση με fast track διαδικασίες των συμφερόντων των ομίλων και των καπιταλιστικών επενδύσεων, πχ ΑΠΕ, τουρισμός, κτλ.

Είναι πρόκληση να ανοίγει ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης στην πόρτα του μεγαλύτερου νοσοκομείου του νησιού, στο Πανεπιστημιακό Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ενώ το σχεδιαζόμενο κέντρο αποκατάστασης στο Νοσοκομείο Λασιθίου παραμένει σε «τροχιά υλοποίησης» εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία!

Πολλώ δε μάλλον που στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η δημόσια και δωρεάν αποκατάσταση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και αφορά ελάχιστους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που χρήζουν αποκατάστασης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες ή την έχουν καθυστερημένα. Πολλοί από αυτούς μένουν για πάντα βαριά ανάπηροι, εξαρτημένοι από την οικογένειά τους, κατάσταση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν γινόταν έγκαιρα η αποκατάστασή τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι οικογένειες εξαναγκάζονται να στραφούν σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ακόμα και του εξωτερικού έναντι αδράς αμοιβής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα θα πάρει, προκειμένου:

– Να στελεχωθεί άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης Λασιθίου (Διαλυνάκειο), με όλο το απαραίτητο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία, για την κάλυψη των πραγματικών σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της περιοχής, με την απαιτούμενη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και να σταματήσει η παράδοση υπηρεσιών στους εργολάβους.

– Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει άμεσα το σχεδιαζόμενο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), με την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, και με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, με ευθύνη του κράτους.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω