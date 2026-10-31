Διεθνής άσκηση Έρευνας και Διάσωσης με την ονομασία «TALOS 2026 – The Guardians of Crete» που οργάνωσε και πραγματοποιεί η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» στην Κρήτη σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο επίκεντρο της άσκησης η διαχρονική αξία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο ρόλος-αποστολή των διασωστών που επιχειρούν σε έκτακτα γεγονότα με οργάνωση, συνεργασία και αλληλεγγύη.

Τις συμμετέχουσες ομάδες που θα επιχειρήσουν οι συμμετέχουσες ομάδες σε διάφορες περιοχές, υποδέχτηκε, καλωσόρισε και ευχαρίστησε σήμερα Παρασκευή ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης στο νέο κτίριο της Περιφέρειας στη Μ. Καρδιωτίσσης.

Στην άσκηση συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκές ομάδες διάσωσης που εκπαιδεύονται σε ρεαλιστικά σενάρια έρευνας και διάσωσης και συγκεκριμένα:

-2 ομάδες από τη Μάλτα

-2 ομάδες από τη Ρουμανία

-1 ομάδα από την Ουγγαρία

-1 ομάδα από την Κύπρο

Οι συμμετέχοντες διαθέτουν διαφορετικές επιχειρησιακές ειδικότητες, όπως έρευνα και διάσωση σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον, ορεινή διάσωση, διαχείριση επειγόντων συμβάντων και άλλες εξειδικευμένες δεξιότητες. Επιπλέον, στην άσκηση θα συμμετέχουν και ομάδες σκύλων έρευνας και διάσωσης (K9 Search & Rescue), με διασωστικούς σκύλους, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη επιχειρησιακή αξία στην εκπαίδευση.

Παράλληλα θα συμμετέχουν και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τονίστηκε στη σημερινή συνάντηση, δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειρίας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας του εθελοντικού δυναμικού του νησιού.

Η άσκηση σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» στην Κρήτη, Δημήτρη Στειακάκη, θα εξελιχθεί στο δάσος της Κέρης, στις Αρχάνες και θα ολοκληρωθεί σε μεγάλες αποθήκες σούπερ μάρκετ στο Γάζι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διεξαγωγή μιας διεθνούς άσκησης αυτού του επιπέδου στην Κρήτη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, καθώς ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Κρήτης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και της ανθρωπιστικής δράσης, δημιουργεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων διάσωσης το οποίο

μπορεί να αξιοποιηθεί σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναβαθμίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών φορέων και εθελοντών μέσω

κοινής εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ενώ αναδεικνύει την Κρήτη ως περιοχή με δυνατότητες φιλοξενίας και υποστήριξης διεθνών δράσεων Πολιτικής Προστασίας ενισχύοντας την εξωστρέφεια και το διεθνές αποτύπωμα της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης ανέφερε:

«Η φιλοξενία στην Κρήτη μιας διεθνούς άσκησης Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη για το νησί μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύεται η διεθνής παρουσία της Κρήτης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και της ανθρωπιστικής προσφοράς, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων διάσωσης. Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί κοινή προσπάθεια, συντονισμό, αλληλεγγύη και διαρκή εκπαίδευση. Κοινός μας στόχος είναι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουμε κάθε έκτακτη ανάγκη, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής».