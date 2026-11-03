Στους δρόμους οι συνταξιούχοι της Κρήτης – Παγκρήτιο συλλαλητήριο αύριο στο Ηράκλειο

Σε παγκρήτια κινητοποίηση προχωρούν αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, τα συνταξιουχικά σωματεία της Κρήτης, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Λιονταριών, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε συνταξιούχους από ολόκληρο το νησί, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονομική πίεση που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας.

Αιτήματα για αυξήσεις και αναδρομικά

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η ενίσχυση των συντάξεων, ώστε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αναπληρωθεί μέρος των απωλειών εισοδήματος των προηγούμενων ετών.

Οι συνταξιούχοι ζητούν την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και την καταβολή αναδρομικών που θεωρούν ότι δικαιούνται.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν την εισφορά αλληλεγγύης και την εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο

Στην ανακοίνωσή τους, τα σωματεία υποστηρίζουν ότι η άνοδος του κόστους ζωής περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι τα υφιστάμενα μέτρα οικονομικής στήριξης δεν επαρκούν και ζητούν πιο μόνιμες παρεμβάσεις.

Αιτήματα και για τη δημόσια υγεία

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στα οικονομικά ζητήματα.

Οι συνταξιούχοι ζητούν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις επί πληρωμή απογευματινές υπηρεσίες, ζητούν δημόσιες δομές φροντίδας ηλικιωμένων και διεύρυνση της πρόσβασης στον κοινωνικό τουρισμό.

Κάλεσμα από όλη την Κρήτη

Η κινητοποίηση οργανώνεται από τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία Ηρακλείου, με τη συμμετοχή και άλλων συνταξιουχικών οργανώσεων.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για αύριο, επομένως οποιαδήποτε αναφορά στον αριθμό συμμετεχόντων ή στην εξέλιξη της διαμαρτυρίας θα πρέπει να βασιστεί σε μεταγενέστερη ενημέρωση.