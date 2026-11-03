Σε πλήρη εξέλιξη οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Ιεράπετρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ειδικότερα στις περιοχές Φέρμα, Αγία Φωτιά, Λειβάδια και Πιλαλήματα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Μάλιστα την Παρασκευή πραγματοποίησε αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης διενεργήθηκε επιτόπια επιθεώρηση σε ποταμούς και υδατορέματα των περιοχών, με στόχο την αξιολόγηση των εργασιών καθαρισμού που είναι σε εξέλιξη, καθώς και τον εντοπισμό σημείων όπου απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της απορροής των όμβριων υδάτων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράλληλα, εξετάστηκε η πρόοδος των τεχνικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και η παρέμβαση στην περιοχή των Λειβαδίων, ενώ καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι ανάγκες για νέες τεχνικές εργασίες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης, τόνισε τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης των έργων και των δράσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η έγκαιρη καταγραφή των αναγκών και η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.