Άγιος Νικόλαος: Χωρίς συναλλαγές με το κοινό σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου – Τι ανακοίνωσε η δημοτική αρχή

Δεν πραγματοποιούνται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, συναλλαγές με το κοινό στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Η προσωρινή αναστολή συνδέεται με τις διαδικασίες οικονομικού και λογιστικού κλεισίματος του Οκτωβρίου, καθώς και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εκκρεμών καταχωρίσεων.

Ο Δήμος ενημέρωσε τους πολίτες από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Γιατί διακόπτονται οι συναλλαγές

Σύμφωνα με τη δημοτική ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν το λογιστικό και απολογιστικό κλείσιμο του μήνα Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, απαιτείται η διαχείριση μη εντολοποιημένων υποχρεώσεων και η καταχώριση τακτοποιητικών εγγράφων.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες κρίθηκε ότι καθιστούν αναγκαία την προσωρινή αναστολή των συναλλαγών με το κοινό.

Τι ισχύει για τους δημότες

Οι πολίτες που είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν δημοτικές υπηρεσίες για οικονομικές ή άλλες συναλλαγές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη σημερινή ανακοίνωση.

Δεν έχει δημοσιευθεί ειδικότερη εξαίρεση για συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών.

Για επείγουσες διοικητικές υποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες δυνατότητες εξυπηρέτησης.

Μονοήμερη η ανακοίνωση

Η ενημέρωση του Δήμου αφορά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη αναστολή για επόμενη ημέρα.

Η δημοτική αρχή ευχαριστεί τους κατοίκους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.