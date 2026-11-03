Άγιος Νικόλαος: Στο τραπέζι αλλαγές στη δημοτική συγκοινωνία – Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει η σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, στο Δημαρχείο, στην περιοχή Ξηροκάμπου.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί 16 θέματα οικονομικού, τεχνικού και διοικητικού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο η αστική ενδοδημοτική συγκοινωνία

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης που αφορά την αστική ενδοδημοτική συγκοινωνία της πόλης.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση περιλαμβάνει την κίτρινη, την κόκκινη και την πράσινη γραμμή.

Η εξέταση τροποποιήσεων στο συμβατικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατοίκους που χρησιμοποιούν τη δημοτική συγκοινωνία για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ωστόσο, η εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη δεν συνεπάγεται ότι έχουν ήδη αποφασιστεί συγκεκριμένες αλλαγές στα δρομολόγια, στις στάσεις ή στις ώρες εξυπηρέτησης.

Το ακριβές περιεχόμενο και οι επιπτώσεις των τροποποιήσεων θα πρέπει να προκύψουν από την εισήγηση και τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού

Στα θέματα περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων μηχανογράφησης.

Η προμήθεια αφορά τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις

Η Δημοτική Επιτροπή θα εξετάσει ζητήματα που αφορούν τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω εσφαλμένων εγγραφών.

Επίσης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται εξειδικεύσεις πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού.

Ξεχωριστό θέμα αποτελεί η σύνταξη του προϋπολογισμού για το 2027 της δωρεάς εν ζωή Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη.

Το ενδιαφέρον στις αποφάσεις

Για τους πολίτες, το σημαντικότερο στοιχείο της συνεδρίασης είναι οι αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δημόσιες μετακινήσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί τι ακριβώς προβλέπει η τροποποίηση της σύμβασης συγκοινωνίας και εάν θα υπάρξουν πρακτικές αλλαγές.

Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων μετά τη συνεδρίαση θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή τους.