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    Ιεράπετρα: Περισσότεροι τουρίστες, λιγότερα έσοδα – Η μεγάλη αντίφαση της φετινής σεζόν

    Αύξηση αφίξεων περίπου 3%, αλλά μικρότερη διάρκεια παραμονής και μειωμένη κατανάλωση – Πτώση στον ξενοδοχειακό τζίρο έως 9%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου.
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    NOVA

    Μια τουριστική χρονιά με θετική εικόνα ως προς τις αφίξεις, αλλά μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις, περιγράφουν οι επαγγελματίες της Ιεράπετρας στον απολογισμό της σεζόν του 2026.

    Gregorys

    Παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες εμφανίζονται αυξημένοι κατά περίπου 3%, η διάρκεια παραμονής και η κατανάλωση παρουσίασαν διαφορετική εικόνα.

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    Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφεται πίεση στα οικονομικά αποτελέσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παρά τη διατήρηση υψηλής τουριστικής δραστηριότητας.

    ΜΗΛΟ

    Περισσότεροι επισκέπτες δεν σημαίνει περισσότερα έσοδα

    Η βασική διαφοροποίηση που προκύπτει από τον φετινό απολογισμό είναι η μείωση της μέσης διάρκειας διαμονής.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Οι επισκέπτες που επιλέγουν μικρότερες διακοπές δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, ακόμη και όταν ο συνολικός αριθμός των αφίξεων αυξάνεται.

    Meli Cafe

    Παράλληλα, η περιορισμένη κατανάλωση επηρεάζει τις εισπράξεις τόσο μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες όσο και στην τοπική αγορά.

    Πτώση στον ξενοδοχειακό τζίρο

    Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του απολογισμού, στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων η μείωση του τζίρου τοποθετείται περίπου στο 3%.

    Στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων υπολογίζεται κοντά στο 5%, ενώ σε άλλες κατηγορίες η πτώση φτάνει έως και το 9%.

    Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν εκτιμήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου και δεν πρέπει να συγχέονται με οριστικοποιημένα λογιστικά αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων.

    Μια δύσκολη περίοδος για την ανατολική Ιεράπετρα

    Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

    Στις αρχές Οκτωβρίου, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε περιοχές της ανατολικής Ιεράπετρας, επηρεάζοντας υποδομές και επιχειρήσεις.

    Η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου.

    Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας, Γιώργος Τζαράκης, αναδεικνύει την ανάγκη προετοιμασίας, ώστε οι επιχειρήσεις και οι υποδομές να βρίσκονται σε κατάλληλη κατάσταση πριν από τη νέα σεζόν.

    Οι επιπτώσεις στην τοπική αγορά

    Η οικονομική επίδοση του τουρισμού δεν αφορά αποκλειστικά τα ξενοδοχεία.

    Εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δαπάνη των επισκεπτών.

    Επομένως, μια χρονιά με περισσότερους τουρίστες αλλά χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση μπορεί να έχει περιορισμένα οφέλη για την τοπική οικονομία.

    Το στοίχημα του 2027

    Η επόμενη χρονιά θα εξαρτηθεί από την ανταγωνιστικότητα του προορισμού, την κατάσταση των υποδομών, τη διεθνή τουριστική ζήτηση και τις οικονομικές δυνατότητες των ταξιδιωτών.

    Ο απολογισμός της Ιεράπετρας υπενθυμίζει ότι η επιτυχία μιας σεζόν δεν μπορεί να μετριέται μόνο με τον αριθμό των επισκεπτών.

    Η διάρκεια διαμονής, η πραγματική κατανάλωση και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία.

    Yiannis

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