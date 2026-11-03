Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια επιβάτες τον Οκτώβριο – Ισχυρή η τουριστική κίνηση στην Κρήτη

Σημαντική παραμένει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Οκτώβριο του 2026, μέσω του αεροδρομίου διακινήθηκαν συνολικά 1.191.128 επιβάτες σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Η κίνηση αποτυπώνει τη μεγάλη σημασία του Ηρακλείου ως βασικής πύλης εισόδου για την Κρήτη, με τη διεθνή δραστηριότητα να διατηρεί ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο.

Πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού

Από το σύνολο των 1.191.128 επιβατών, οι 1.017.029 διακινήθηκαν μέσω διεθνών πτήσεων.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 448.074 αφίξεις από το εξωτερικό και 568.955 αναχωρήσεις προς διεθνείς προορισμούς.

Στις πτήσεις εσωτερικού σημειώθηκαν 80.130 αφίξεις και 93.969 αναχωρήσεις, με το σύνολο να διαμορφώνεται στους 174.099 επιβάτες.

Τα στοιχεία αφορούν επιβατικές κινήσεις, δηλαδή αφίξεις και αναχωρήσεις, και όχι 1,19 εκατομμύρια διαφορετικούς επισκέπτες ή τουρίστες.

Πρώτη διεθνής αγορά η Γερμανία

Η Γερμανία εξακολούθησε να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά εξωτερικού για το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σημασία των ευρωπαϊκών αγορών για τον τουρισμό του νησιού.

Η υψηλή δραστηριότητα του Οκτωβρίου δείχνει ότι η ζήτηση για την Κρήτη διατηρείται και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

Αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, οι αφίξεις εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση 5,85%.

Αντίθετα, οι αφίξεις εξωτερικού εμφάνισαν οριακή μείωση 0,43%.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η εικόνα της τουριστικής κίνησης δεν είναι ενιαία για όλες τις αγορές.

Οι συνολικές επιδόσεις χρειάζεται να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη διάρκεια διαμονής και την οικονομική δραστηριότητα που παράγεται στον προορισμό.

Η σημασία για το Λασίθι

Η πορεία του αεροδρομίου Ηρακλείου επηρεάζει άμεσα και τις τουριστικές περιοχές του Λασιθίου.

Ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα, η Ιεράπετρα και άλλοι προορισμοί της ανατολικής Κρήτης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές συνδέσεις του Ηρακλείου.

Ωστόσο, η υψηλή επιβατική κίνηση δεν αρκεί από μόνη της για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η διάρκεια παραμονής, η κατά κεφαλήν δαπάνη και η λειτουργία της τουριστικής αγοράς εκτός καλοκαιριού αποτελούν εξίσου σημαντικούς δείκτες.

Το επόμενο ζητούμενο

Η ισχυρή επίδοση του Οκτωβρίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από το καλοκαίρι προϋποθέτει, ωστόσο, περισσότερες διαθέσιμες υπηρεσίες, μεταφορικές συνδέσεις και οργανωμένες εμπειρίες για τους επισκέπτες.