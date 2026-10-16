Στη Λεμεσό η Περιφέρεια Κρήτης για την έναρξη του έργου Digital Culture Routes

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Digital Culture Routes, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπούμενη από την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη και τη Βασιλική Μαδούλκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027 και αποσκοπεί στην ανάπτυξη διασυνοριακού δικτύου ψηφιακών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η συνεργασία φέρνει κοντά την αυτοδιοίκηση, την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα και την επιχειρηματικότητα, με κοινό στόχο τη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων γνωριμίας με τον πολιτιστικό πλούτο των περιοχών που συμμετέχουν.

Στην παρέμβασή της, η Γεωργία Μηλάκη παρουσίασε την προσέγγιση της Περιφέρειας Κρήτης για τη σύνδεση μνημείων, μουσείων, τοπικών ιστοριών και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα ενιαίο πολιτιστικό αφήγημα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάδειξη της ενδοχώρας και των λιγότερο προβεβλημένων τόπων, στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και στη δικτύωση πολιτιστικών φορέων, δημιουργών και επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου, τη συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών εφαρμογών, καθώς και δράσεις δικτύωσης και διεθνούς προβολής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη δήλωσε:

«Η Κρήτη διαθέτει έναν πολιτισμό που παραμένει ζωντανός μέσα στους ανθρώπους της: στα μνημεία και στα μουσεία, στη μουσική, στην υφαντική, στη γαστρονομία και στις γνώσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Με το Digital Culture Routes θέλουμε να συνδέσουμε αυτόν τον πλούτο και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους γνωριμίας με τον τόπο μας. Να δώσουμε στον επισκέπτη περισσότερους λόγους να ανακαλύψει την ενδοχώρα και στις τοπικές κοινότητες περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής και προβολής.

Η συνεργασία με όλους τους εταίρους αποτελεί τη βάση αυτής της προσπάθειας. Επιδίωξή μας είναι το έργο να αφήσει χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία, σταθερά δίκτυα συνεργασίας και ουσιαστικό όφελος για τις περιοχές μας, με διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από το Επιμελητήριο Χανίων, ο Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και ο Δημήτρης Μουντάκης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εκπροσώπησαν η Ειρήνη Κοντάκη και ο Μάνος Ζηδιανάκης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ο Άθως Αγαπίου, ενώ την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκπροσώπησε ο Δημήτρης Μαυρογιάννης. Από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος συμμετείχε ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος.