Στη διεθνή τουριστική έκθεση WTM London 2026 ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Αγίου Νικολάου στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) London 2026, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την προβολή προορισμών, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανάδειξη νέων τάσεων στον τουρισμό.

Η παρουσία του Δήμου πραγματοποιείται μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, με σημείο αναφοράς το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, στον χώρο της ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής, ο Δήμος προβάλλει τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, αναδεικνύοντάς την ως σύγχρονη πύλη εισόδου στην Κρήτη και ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση του νησιού και της Ανατολικής Μεσογείου.

Με 255 θέσεις ελλιμενισμού, δυνατότητα λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προνομιακή θέση στην καρδιά της πόλης, η Μαρίνα Αγίου Νικολάου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, συνδέοντας την εμπειρία της ιστιοπλοΐας και της θαλάσσιας περιήγησης με την ποιοτική φιλοξενία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των λιμενικών και τουριστικών υποδομών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή προβολή της μαρίνας και στη δημιουργία νέων συνεργασιών με φορείς και επαγγελματίες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις προοπτικές που διαμορφώνονται από την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι και την ανάπτυξη του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Σε συνδυασμό με το υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής, οι νέες αυτές υποδομές μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την προσβασιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Στρατηγική επιδίωξη του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η ανάδειξη της περιοχής σε αφετηρία και τελικό προορισμό ταξιδιών με σκάφος αναψυχής, αλλά και κρουαζιέρων μικρής κλίμακας υψηλών προδιαγραφών (small luxury cruises) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην κατεύθυνση αυτή, διερευνώνται δυνατότητες συνεργασίας που θα συνδυάζουν την αεροπορική πρόσβαση, τη διαμονή σε ξενοδοχειακές μονάδες υψηλής ποιότητας και τις οργανωμένες θαλάσσιες περιηγήσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής τουριστικής προβολής του Δήμου, αναδεικνύονται και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στις 19 πεζοπορικές διαδρομές του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίες προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ενδοχώρα, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Η διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισμού με τη φιλοξενία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις υπαίθριες δραστηριότητες αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας, την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών και τη διάχυση των οικονομικών οφελών στην τοπική κοινωνία.

Η συμμετοχή στη WTM London 2026 εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Αγίου Νικολάου, την προσέλκυση νέων τουριστικών αγορών και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για τις τοπικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία της περιοχής.

Με σταθερό προσανατολισμό στην αναβάθμιση των υποδομών, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου και την ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της περιοχής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, αναδεικνύοντάς την σε έναν ολοκληρωμένο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.