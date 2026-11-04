Η Κρήτη και η Νορμανδία ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από την κουλτούρα και τη γαστρονομία

Τριήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και συντονίστρια της δράσης «Πάμε για χόρτα» Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη στο Μεσσεί της Νορμανδίας, καλεσμένη του Συλλόγου «De la Normandie à la Crète». Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της κρητικής διατροφής και πολιτισμικής κληρονομιάς, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Grèce vegan».

Το αποκορύφωμα της πρώτης ημέρας υπήρξε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Θαλασσινάκη-Radoux στο Le Prestige Crétois, η οποία συνοδεύτηκε από την προβολή της ταινίας «Πάμε για χόρτα» της Περιφέρειας Κρήτης. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης απηύθυνε ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά, αναδεικνύοντας τις αξίες της αυθεντικής κρητικής διατροφής.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης ημέρας, η Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη έγινε δεκτή στο Δημαρχείο του Μεσσεί, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Thierry Aubin και αρμόδιους αντιδημάρχους, πραγματοποιώντας εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης θεσμικές συναντήσεις και επισκέψεις στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων SIRTOM και σε κέντρα επαναχρησιμοποίησης, καθώς και επαφές με τοπικούς φορείς και κατοίκους, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές.