Ρέθυμνο: Μάχη στη ΜΕΘ για 72χρονο που καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Βασίλειο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ένας 72χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασής του έγινε γνωστή μέσα από τη σημερινή ενημέρωση, Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Το περιστατικό του Σαββάτου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 72χρονος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σε περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν συμπεράσματα για το εάν προηγήθηκε ανατροπή του οχήματος ή κάποιο άλλο περιστατικό.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, οι θεράποντες γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική ιατρική ανακοίνωση για το είδος των τραυμάτων ή την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι κίνδυνοι στις αγροτικές εργασίες

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας κατά τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων.

Τα τρακτέρ αποτελούν βασικό εξοπλισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά η χρήση τους μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε εδάφη με έντονες κλίσεις ή ανωμαλίες.

Η ασφαλής λειτουργία προϋποθέτει κατάλληλη συντήρηση, χρήση των προβλεπόμενων συστημάτων προστασίας και προσαρμογή της οδήγησης στις συνθήκες του εδάφους.

Οι γενικές αυτές επισημάνσεις δεν υποδηλώνουν ότι υπήρξε συγκεκριμένη παράλειψη στο ατύχημα του 72χρονου.

Η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης

Σε σοβαρά αγροτικά ατυχήματα, η γρήγορη ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι καθοριστική.

Η προσέγγιση ενός τραυματία σε χωράφι ή αγροτική διαδρομή συχνά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της πρόσβασης και των πιθανών κινδύνων από μηχανήματα.

Η προστασία των αγροτών και η ενημέρωση για τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας παραμένουν σημαντικά ζητήματα για την ύπαιθρο της Κρήτης.

Αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία της νοσηλείας του 72χρονου.

Η σημερινή ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οποιαδήποτε νεότερη εκτίμηση για την εξέλιξη της υγείας του θα πρέπει να στηρίζεται σε επίσημα ιατρικά στοιχεία.