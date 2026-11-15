Κρητικό ελαιόλαδο: Καθηγητές από Harvard και Yale στις Ποταμιές – Από το λιομάζωμα στη γευσιγνωσία

Μια ιδιαίτερη ευκαιρία διεθνούς προβολής του κρητικού ελαιολάδου αποτέλεσε η επίσκεψη επιστημόνων από κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχοντες στο 5ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο «Cretan Lifestyle – Κρητικός Τρόπος Ζωής: Παρελθόν και Μέλλον» επισκέφθηκαν το ελαιουργείο «Βόρεια Πεδιάδα», όπου παρακολούθησαν από κοντά τη συγκομιδή ελιάς και την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου.

Το γεγονός παρουσιάστηκε σε σημερινό ρεπορτάζ, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της κρητικής αγροτικής παραγωγής με τη γαστρονομία και την επιστημονική κοινότητα.

Από τον ελαιώνα στο ελαιουργείο

Η επίσκεψη είχε βιωματικό χαρακτήρα.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν αρχικά τη διαδικασία συγκομιδής ελιάς σε παρακείμενο ελαιώνα.

Ο ιδιοκτήτης του ελαιουργείου, Νίκος Μπορμπουδάκης, είχε φροντίσει για τη συμμετοχή εργατών, ώστε να παρουσιαστεί στην πράξη ο τρόπος συλλογής του καρπού.

Στη συνέχεια, οι ελιές μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του ελαιουργείου.

Η διαδικασία παραγωγής

Στους χώρους του ελαιουργείου, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις βασικές φάσεις της ελαιοποίησης.

Από την παραλαβή του καρπού έως τη μηχανική επεξεργασία και την εξαγωγή του ελαιολάδου, η ξενάγηση παρουσίασε τη διαδρομή ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο παραγωγής και στα χαρακτηριστικά του βιολογικού ελαιολάδου.

Η παρουσίαση ανέδειξε τη σημασία της πρώτης ύλης και των συνθηκών επεξεργασίας για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Καθηγητές διεθνών πανεπιστημίων στην Κρήτη

Στη βιωματική εμπειρία συμμετείχαν Έλληνες επιστήμονες, καθώς και καθηγητές που συνδέονται με τα πανεπιστήμια Harvard και Yale.

Στο επίκεντρο της ξενάγησης βρέθηκε ο καθηγητής του Harvard Στέφανος Κάλης, ο οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες στοιχεία της διαδικασίας.

Η παρουσία διεθνών επιστημόνων στο νησί συνδέεται με το συνέδριο Cretan Lifestyle, το οποίο εστιάζει στη διατροφική παράδοση και στον τρόπο ζωής της Κρήτης.

Γευσιγνωσία βιολογικού ελαιολάδου

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας ακολούθησε δοκιμή του ελαιολάδου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως το άρωμα και τη γεύση.

Η γευσιγνωσία αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο της εμπειρίας, συνδέοντας την παραγωγική διαδικασία με το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή.

Στο τέλος της επίσκεψης προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες μικρή συσκευασία ελαιολάδου ως αναμνηστικό.

Το συνέδριο Cretan Lifestyle

Η επίσκεψη εντάχθηκε στις δράσεις του 5ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου «Cretan Lifestyle», το οποίο συνδιοργανώνουν η Grecotel και η Περιφέρεια Κρήτης.

Το συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της κρητικής διατροφής, της αγροτικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή και στον τρόπο ζωής.

Η προβολή της κρητικής παραγωγής

Η επίσκεψη στις Ποταμιές αναδεικνύει τις δυνατότητες σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον γαστρονομικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.

Η παρουσία επιστημόνων διεθνούς κύρους προσφέρει ευκαιρίες για ευρύτερη γνωριμία με τα προϊόντα της Κρήτης.

Παράλληλα, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν την αναγνώριση της τοπικής παραγωγής και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι το ελαιόλαδο δεν αποτελεί μόνο εμπορικό προϊόν, αλλά στοιχείο της πολιτιστικής και διατροφικής ταυτότητας του νησιού.