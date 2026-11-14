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    Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για την ενίσχυση παιδιών και γονέων Ρομά στον Δήμο Ηρακλείου

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    NOVA
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    Την ένταξη της πράξης «Παρέμβαση ενίσχυσης παιδιών και γονέων Ρομά του Δήμου Ηρακλείου» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ, εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

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    Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης για 75 παιδιά Ρομά ηλικίας 2 έως 12 ετών και τις οικογένειές τους, που διαβιούν στον οικισμό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

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    Τα δύο υποέργα της παρέμβασης

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    Το πρόγραμμα, με τριετή διάρκεια υλοποίησης των υποέργων σε τρεις ετήσιους κύκλους (01/12/2026 – 31/10/2029), περιλαμβάνει, Βιωματικά Εργαστήρια και Συμμετοχή σε Παιδικές Κατασκηνώσεις που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών (15 παιδιά ετησίως) και περιλαμβάνει εργαστήρια κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και αυτονομίας, συμμετοχή σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις έως 15 ημέρες, καθώς και Σχολή Γονέων και ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής.

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    Επίσης, περιλαμβάνει την παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας και εστιάζει σε νήπια ηλικίας 2-4 ετών (10 νήπια ετησίως) και στους γονείς τους, προσφέροντας καθημερινά εργαστήρια βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης για την εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη με έμφαση στις νεαρές μητέρες.

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    Η χρηματοδότηση καλύπτει τη στελέχωση διεπιστημονικής ομάδας (κοινωνικοί λειτουργοί, διαμεσολαβητής Ρομά, ειδικοί παιδαγωγοί, βοηθός παιδαγωγού, θεατρολόγος, διοικητικό προσωπικό), το κόστος συμμετοχής, τον εξοπλισμό και τη μετακίνηση των παιδιών στις κατασκηνώσεις, τη σίτιση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και τη μίσθωση χώρων.

    Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

    «Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε έμπρακτα τον Δήμο Ηρακλείου σε μια στοχευμένη παρέμβαση κοινωνικής συνοχής. Βασικός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών Ρομά, η πρόληψη της σχολικής διαρροής, η ομαλή ένταξη των νηπίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η ουσιαστική ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου. Επενδύουμε στους ανθρώπους, διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί και δίνουμε ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον».

    Yiannis

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