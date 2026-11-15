Χανιά: Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα στο Μανωλιόπουλο – Στο νοσοκομείο ο τραυματισμένος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Μανωλιόπουλου, στον Δήμο Πλατανιά Χανίων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Το τροχαίο καταγράφηκε κατά τις πρωινές ώρες σε δρόμο κοντά στο Μανωλιόπουλο.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός της πορείας του και κατέληξε σε σημείο χαμηλότερο από το οδόστρωμα.

Η θέση στην οποία βρέθηκε το όχημα δημιούργησε ανάγκη κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Μετά την ενημέρωση για το τροχαίο, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό και προχώρησε στη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικές πληροφορίες για τα τραύματα ή την κατάσταση της υγείας του.

Δεν μπορεί, επομένως, να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν την εκτροπή του αυτοκινήτου και την πτώση του στη χαράδρα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τροχαίο συνδέεται με την κατάσταση του οδοστρώματος, μηχανικό πρόβλημα, ανθρώπινο παράγοντα ή άλλη αιτία.

Οποιαδήποτε σχετική εκτίμηση πριν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης θα ήταν πρόωρη.

Η οδική ασφάλεια στην ύπαιθρο

Η κίνηση σε επαρχιακές οδούς απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα, στροφές και υψομετρικές διαφορές.

Η διατήρηση κατάλληλης ταχύτητας και η προσαρμογή της οδήγησης στις συνθήκες αποτελούν βασικές αρχές πρόληψης ατυχημάτων.

Οι γενικές συστάσεις οδικής ασφάλειας δεν συνιστούν συμπέρασμα για τα αίτια του σημερινού τροχαίου.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες

Το περιστατικό προστίθεται στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Η κατάσταση του οδηγού και οι ακριβείς συνθήκες της εκτροπής αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.