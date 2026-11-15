Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 53χρονος μετά από πτώση πέντε μέτρων στα Ενετικά Τείχη – Επιχείρηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 στο Ηράκλειο, έπειτα από πτώση 53χρονου άνδρα από ύψος περίπου πέντε μέτρων σε σημείο των Ενετικών Τειχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και αστυνομικών δυνάμεων.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών

Μετά την ειδοποίηση για το περιστατικό, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις διάσωσης προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματία.

Η μορφολογία της περιοχής και το σημείο στο οποίο βρέθηκε ο 53χρονος κατέστησαν αναγκαία τη συνδρομή πυροσβεστών στην επιχείρηση.

Οι διασώστες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά του άνδρα μέχρι το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.

Είχε τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 53χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβαν οι διασώστες.

Ακολούθησε η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και να του παρασχεθεί η απαιτούμενη φροντίδα.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική ιατρική ενημέρωση για τη φύση των τραυμάτων του.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τη σοβαρότητα ή την εξέλιξη της κατάστασής του.

Εργαλεία εντοπίστηκαν στην περιοχή

Ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι η παρουσία εργαλείων στο σημείο της πτώσης.

Το εύρημα αναφέρεται στις πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί εάν τα εργαλεία ανήκαν στον τραυματία ή σχετίζονται με τις συνθήκες του περιστατικού.

Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ότι ο 53χρονος πραγματοποιούσε κάποια συγκεκριμένη εργασία τη στιγμή της πτώσης.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά για να εξακριβώσουν πώς σημειώθηκε η πτώση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν συγκεκριμένη αιτία.

Η εξέλιξη της υγείας του τραυματία και τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθορίσουν την περαιτέρω ενημέρωση.

Η ασφάλεια σε υπερυψωμένους χώρους

Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της προσοχής σε περιοχές με απότομες υψομετρικές διαφορές.

Τα Ενετικά Τείχη αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ηρακλείου, με σημεία στα οποία η διαμόρφωση του εδάφους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η διερεύνηση του σημερινού συμβάντος θα αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν ειδικές συνθήκες που συνέβαλαν στην πτώση.