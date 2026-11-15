Meli Cafe
Close Menu
    Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
    In and Out
    Europlan
    ΚΡΗΤΗ

    Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 53χρονος μετά από πτώση πέντε μέτρων στα Ενετικά Τείχη – Επιχείρηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής

    2 Mins Read
    ekav
    NOVA
    Προσθέστε το CNA News στις προτεινόμενες πηγές σας στη Google

    Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 στο Ηράκλειο, έπειτα από πτώση 53χρονου άνδρα από ύψος περίπου πέντε μέτρων σε σημείο των Ενετικών Τειχών.

    Gregorys

    Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και αστυνομικών δυνάμεων.

    Διαφημιστικό μπανεράκι 1 Διαφημιστικό μπανεράκι 2 Διαφημιστικό μπανεράκι 3 Διαφημιστικό μπανεράκι 4

    Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

    ΜΗΛΟ

    Η κινητοποίηση των υπηρεσιών

    Μετά την ειδοποίηση για το περιστατικό, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις διάσωσης προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματία.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Η μορφολογία της περιοχής και το σημείο στο οποίο βρέθηκε ο 53χρονος κατέστησαν αναγκαία τη συνδρομή πυροσβεστών στην επιχείρηση.

    Meli Cafe

    Οι διασώστες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά του άνδρα μέχρι το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.

    Είχε τις αισθήσεις του

    Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 53χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβαν οι διασώστες.

    Ακολούθησε η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και να του παρασχεθεί η απαιτούμενη φροντίδα.

    Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική ιατρική ενημέρωση για τη φύση των τραυμάτων του.

    Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τη σοβαρότητα ή την εξέλιξη της κατάστασής του.

    Εργαλεία εντοπίστηκαν στην περιοχή

    Ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι η παρουσία εργαλείων στο σημείο της πτώσης.

    Το εύρημα αναφέρεται στις πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί εάν τα εργαλεία ανήκαν στον τραυματία ή σχετίζονται με τις συνθήκες του περιστατικού.

    Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ότι ο 53χρονος πραγματοποιούσε κάποια συγκεκριμένη εργασία τη στιγμή της πτώσης.

    Σε εξέλιξη η διερεύνηση

    Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά για να εξακριβώσουν πώς σημειώθηκε η πτώση.

    Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν συγκεκριμένη αιτία.

    Η εξέλιξη της υγείας του τραυματία και τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθορίσουν την περαιτέρω ενημέρωση.

    Η ασφάλεια σε υπερυψωμένους χώρους

    Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της προσοχής σε περιοχές με απότομες υψομετρικές διαφορές.

    Τα Ενετικά Τείχη αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ηρακλείου, με σημεία στα οποία η διαμόρφωση του εδάφους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

    Η διερεύνηση του σημερινού συμβάντος θα αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν ειδικές συνθήκες που συνέβαλαν στην πτώση.

    Yiannis

    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

    - Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr.

    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

    Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

    Σχετικά άρθρα

    CNA Audio News Έτοιμο για ακρόαση

    Η ακρόαση χρησιμοποιεί τις φωνές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή και στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

    Elounda Pass