Δύο Κρητικοί επιχειρηματίες σε διεθνή έρευνα για συμβάσεις του ΝΑΤΟ – Καταγγελίες για δωροδοκία και τιμολόγια εκατομμυρίων

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Διερευνάται απόπειρα δωροδοκίας σχετικά με σύμβαση περίπου 9 εκατ.

ευρώ σε υπόθεση οικονομικής απάτης γύρω από συμβάσεις υποστήριξης πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ.

Δύο επιχειρηματίες κρητικής καταγωγής συνδέονται με εταιρεία στη Ρουμανία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για υπερκοστολογήσεις και παραποιημένα τιμολόγια.

Τον Οκτώβριο 2026 πραγματοποιήθηκε διεθνής επιχείρηση με συλλήψεις στη Νορβηγία και έρευνες σε διάφορες χώρες, με τη συνδρομή της Eurojust και του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει προκύψει δικαστική διαπίστωση ενοχής για τους δύο επιχειρηματίες και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Δύο επιχειρηματίες με καταγωγή από την Κρήτη αναφέρονται σε δημοσιογραφική έρευνα που αφορά διεθνή υπόθεση καταγγελλόμενης οικονομικής απάτης και διαφθοράς γύρω από συμβάσεις υποστήριξης πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε σε σημερινό ρεπορτάζ της «Καθημερινής της Κυριακής», 15 Νοεμβρίου 2026, και αναδημοσιεύτηκε από κρητικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να συνδέονται με εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη στρατιωτικών πλοίων και βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για τιμολογήσεις υπηρεσιών.

Παράλληλα, εξετάζεται καταγγελλόμενη απόπειρα δωροδοκίας αξιωματούχου για την εξασφάλιση σύμβασης περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για υπόθεση υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει προκύψει από τα διαθέσιμα στοιχεία δικαστική διαπίστωση ενοχής των συγκεκριμένων προσώπων.

Διεθνής επιχείρηση στις 14 Οκτωβρίου

Η σημαντικότερη επιβεβαιωμένη επιχειρησιακή εξέλιξη καταγράφηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Εκείνη την ημέρα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση των αρχών στη Νορβηγία, στη Ρουμανία και στη Γερμανία, με τη συνδρομή της Eurojust και τη συνεργασία του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ, γνωστού ως NSPA.

Σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή ενημέρωση, πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στις εμπλεκόμενες χώρες.

Το γεγονός αυτό συνέβη τον Οκτώβριο και δεν αποτελεί σημερινή επιχείρηση των διωκτικών αρχών.

Η εταιρεία με έδρα στη Ρουμανία

Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα, οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες συνδέονταν με εταιρεία εγκατεστημένη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, στη Ρουμανία.

Η εταιρεία δραστηριοποιούνταν στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση στρατιωτικών πλοίων.

Ο ένας επιχειρηματίας φέρεται να είχε την ιδιότητα βασικού μετόχου και εκτελεστικού διευθυντή, ενώ ο δεύτερος είχε διατελέσει διευθυντικό στέλεχος επιχειρησιακών λειτουργιών.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν αρκούν από μόνα τους για την απόδοση ποινικής ευθύνης.

Η καταγγελλόμενη απόπειρα δωροδοκίας

Μία από τις πτυχές που διερευνώνται αφορά γεγονότα τα οποία φέρονται να συνέβησαν στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να επιχείρησαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση μέσω δωροδοκίας αξιωματούχου του ΝΑΤΟ.

Η καταγγελλόμενη ενέργεια συνδέεται με σύμβαση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη πλοίων της Συμμαχίας.

Η αναφορά στην αξία της σύμβασης δεν πρέπει να συγχέεται με το ύψος της εκτιμώμενης οικονομικής ζημίας.

Τι εξετάζεται για τα τιμολόγια

Ξεχωριστό μέρος της έρευνας αφορά καταγγελίες για παραποιημένα τιμολόγια και υπερκοστολογημένες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες σχετίζονται με την υποστήριξη πολεμικών πλοίων και πληρωμάτων κατά την παραμονή τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Τέτοιου είδους συμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προμήθειες, υλικοτεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατά τον ελλιμενισμό.

Σύμφωνα με την Eurojust, η ερευνώμενη οικονομική ζημία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το τελικό ύψος της τυχόν ζημίας και οι ευθύνες των εμπλεκομένων παραμένουν αντικείμενο των ερευνών.

Ο ρόλος της Eurojust

Η Eurojust υποστηρίζει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων συνεργαζόμενων κρατών σε διασυνοριακές ποινικές υποθέσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέδραμε στον συντονισμό των ερευνών και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων δικαστικών αρχών.

Η διεθνής διάσταση της υπόθεσης αναδεικνύει τις δυσκολίες διερεύνησης οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέουν επιχειρήσεις, υπεργολάβους και συμβάσεις σε περισσότερες από μία χώρες.

Τι παραμένει ανοιχτό

Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν ότι οι δύο επιχειρηματίες έχουν καταδικαστεί ή ότι οι καταγγελίες σε βάρος τους έχουν αποδειχθεί.

Δεν πρέπει επίσης να θεωρείται ότι οι πέντε συλληφθέντες στη Νορβηγία ταυτίζονται με τα δύο πρόσωπα ελληνικής καταγωγής που αναφέρονται στο σημερινό δημοσίευμα.

Η υπόθεση θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλα τα πρόσωπα που διερευνώνται.