Ο Φερνάντο Σάντος στον Μύρτο Ιεράπετρας – Τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Μια ξεχωριστή στιγμή για τον Μύρτο Ιεράπετρας αποτέλεσε η παρουσία του Φερνάντο Σάντος, ενός από τους σημαντικότερους προπονητές που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, στην περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκε στο γνωστό παραθαλάσσιο χωριό του Λασιθίου, όπου τιμήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μύρτου «Ο Σαραντάπηγος» για την πολυετή προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τους ιδιαίτερους δεσμούς του με τη χώρα μας.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολυήμερης επίσκεψης του Πορτογάλου προπονητή στην Κρήτη, η οποία ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου.

Η τιμητική βράβευση στον Μύρτο

Την τιμητική πλακέτα στον Φερνάντο Σάντος απένειμε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρτου, Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας, Μαρίνα Αχλάτη.

Η πρωτοβουλία του συλλόγου αποτέλεσε μια συμβολική αναγνώριση της διαδρομής ενός προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και ο αθλητικογράφος και επιχειρηματίας Γιώργος Μιμίκος για την προσφορά του στο κρητικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Μιμίκος διατηρεί φιλική σχέση με τον Πορτογάλο τεχνικό και συνέβαλε στην πραγματοποίηση της επίσκεψης στον Μύρτο.

Από την Κρήτη στο Παγκρήτιο Στάδιο

Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται στην Κρήτη από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων.

Την Κυριακή παρακολούθησε από τις εξέδρες του Παγκρητίου Σταδίου την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Super League.

Η παρουσία του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της προπονητικής του πορείας με τον ΠΑΟΚ.

Κατά την παραμονή του στο Ηράκλειο επισκέφθηκε επίσης το Μουσείο ΑΕΚ «Iraklio Eagles», όπου συνομίλησε με φιλάθλους, φωτογραφήθηκε μαζί τους και υπέγραψε αυτόγραφα.

Ο προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα στους «16» του Μουντιάλ

Το όνομα του Φερνάντο Σάντος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας.

Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος το 2010, διαδεχόμενος τον Ότο Ρεχάγκελ, και παρέμεινε έως το 2014.

Υπό τις οδηγίες του, η Ελλάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro 2012, ενώ δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε ιστορική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Στο Μουντιάλ του 2014, η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από την Κόστα Ρίκα στη διαδικασία των πέναλτι.

Η πορεία εκείνης της διοργάνωσης παραμένει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Ευρώπης

Πριν αναλάβει την Εθνική Ελλάδας, ο Σάντος είχε εργαστεί με επιτυχία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στην ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2002, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.

Μετά την αποχώρησή του από την ελληνική Εθνική, ανέλαβε την Πορτογαλία, με την οποία πανηγύρισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016.

Η κατάκτηση του Euro στη Γαλλία αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο διεθνή τίτλο της Πορτογαλίας.

Το 2019 πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του, οδηγώντας την Εθνική Πορτογαλίας στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Nations League.

Μια ξεχωριστή στιγμή για το Λασίθι

Η παρουσία ενός προπονητή με τόσο σημαντική διεθνή διαδρομή στον Μύρτο αποτέλεσε ιδιαίτερο γεγονός για την τοπική κοινωνία.

Η βράβευση ανέδειξε τον ρόλο των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων στη διοργάνωση πρωτοβουλιών που συνδέουν την περιοχή με σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού.

Παράλληλα, αποτέλεσε μια ευκαιρία να τιμηθεί ένας άνθρωπος που, παρά την πορτογαλική καταγωγή του, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

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