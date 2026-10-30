Νοσοκομείο Χανίων: Αντιπαράθεση Πολάκη – Γεωργιάδη για τις ελλείψεις προσωπικού – Δεσμεύσεις για νέες προσλήψεις

Σε ευθεία πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, εξελίχθηκε η ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παρουσία γιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων και εκπροσώπων φορέων, οι δύο πολιτικοί παρουσίασαν διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του νοσοκομείου, ανταλλάσσοντας στοιχεία σχετικά με το διαθέσιμο προσωπικό, τη λειτουργία κρίσιμων κλινικών και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρά τις διαφωνίες, κοινό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης της Παθολογικής Κλινικής, με τον υπουργό Υγείας να ανακοινώνει προγραμματισμό νέων προκηρύξεων.

Πολάκης: Λιγότερο προσωπικό και μειωμένη χειρουργική δραστηριότητα

Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Υγείας, παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία για τη στελέχωση του νοσοκομείου κατά την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον Δεκέμβριο του 2015 το νοσοκομείο διέθετε 922 εργαζομένους, τον Ιούνιο του 2019 ο αριθμός είχε αυξηθεί στους 1.133, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονταν 1.095.

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι η μείωση του προσωπικού, σε συνδυασμό με τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χειρουργική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι το 2017 είχαν πραγματοποιηθεί 6.724 επεμβάσεις, έναντι 5.510 το 2025.

Κατά την τοποθέτησή του, συνέδεσε τη συγκεκριμένη μεταβολή με τις ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, κυρίως στην Αναισθησιολογία.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον ίδιο στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν αποτέλεσαν κοινά αποδεκτή αποτίμηση των δύο πλευρών.

Το ζήτημα των αναισθησιολόγων

Η λειτουργία των χειρουργείων και η στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο της συζήτησης.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι ο αριθμός των διαθέσιμων αναισθησιολόγων έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, επηρεάζοντας τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ανάγκες των Επειγόντων Περιστατικών και των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας.

Γεωργιάδης: Διαφορετική εικόνα για τον αριθμό των εργαζομένων

Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε την ερμηνεία των στοιχείων που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης.

Όπως εξήγησε, οι πίνακες προσωπικού δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το σύνολο των εργαζομένων με συγκρίσιμο τρόπο, καθώς μετά τις αλλαγές του 2024 στην οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας διαφοροποιήθηκε ο τρόπος καταγραφής προσωπικού του Ψυχιατρικού Τομέα.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εάν συνυπολογιστούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, το Νοσοκομείο Χανίων διαθέτει σήμερα 71 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη σύγκρισης στοιχείων με ενιαία μεθοδολογία, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική εξέλιξη της στελέχωσης ανά υπηρεσία και ειδικότητα.

Αναγνώρισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Παθολογικής

Παρά τη διαφωνία για τη συνολική εικόνα του προσωπικού, ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι η Παθολογική Κλινική χρειάζεται άμεση ενίσχυση.

Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε σε προγραμματισμό προκηρύξεων για τέσσερις θέσεις στην Παθολογική, με άλλες τέσσερις να προβλέπονται για τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δύο έως τρεις θέσεις στην Αναισθησιολογία.

Η ανακοίνωση των συγκεκριμένων θέσεων αποτελεί σημαντική εξέλιξη, ωστόσο η ουσιαστική κάλυψη των αναγκών θα εξαρτηθεί από την προκήρυξη, την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την τελική ανάληψη καθηκόντων από τους γιατρούς.

Οι μισθοί και το κόστος ζωής στα Χανιά

Ξεχωριστό πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσαν οι οικονομικές απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι τα υφιστάμενα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης και στέγασης.

Ζήτησε γενναίες αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και νέες προκηρύξεις θέσεων, εκτιμώντας ότι απαιτείται συνολική οικονομική παρέμβαση για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί σημαντικά οικονομικά κίνητρα, επικαλούμενος τις αυξήσεις στα επιδόματα άγονων περιοχών και τις αλλαγές στη φορολόγηση των εφημεριών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε αισθητή ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος των νοσοκομειακών γιατρών, ανάλογα με την ειδικότητα και τις εφημερίες που πραγματοποιούν.

Επιφυλάξεις από τους εργαζομένους

Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο τα υφιστάμενα και τα σχεδιαζόμενα κίνητρα θα μπορέσουν να προσελκύσουν νέους γιατρούς και να αποτρέψουν περαιτέρω αποχωρήσεις.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι το ζήτημα της στελέχωσης δεν περιορίζεται στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων, αλλά συνδέεται με την κατανομή τους σε κρίσιμες κλινικές, τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ειδικοτήτων και την πραγματική δυνατότητα κάλυψης των εφημεριών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ανάγκες της Παθολογικής, της Αναισθησιολογίας, των Επειγόντων και των χειρουργείων.

Το επόμενο βήμα για το Νοσοκομείο Χανίων

Η σημερινή αντιπαράθεση κατέδειξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για την αποτίμηση της κατάστασης του Νοσοκομείου Χανίων.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις για νέες θέσεις δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα μπορούν να αξιολογηθούν οι επόμενες ενέργειες του Υπουργείου Υγείας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πότε θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις, πόσες θέσεις θα καλυφθούν τελικά και κατά πόσο οι πρ