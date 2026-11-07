Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου

Έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου, και την επακόλουθη συγκρότηση σε σώμα, ανακοινώνεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαριάννα Διαμαντοπούλου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σπαθαράκη

Γραμματέας: Κική Βαρδάκη

Ταμίας: Κατερίνα Σπυροπούλου

Μέλος: Χρήστος Ευαγγελινάκης

Αναπληρωματικό Μέλος: Ελένη Σκουληκάρη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη συνέχιση και την ενίσχυση του έργου της Ένωσης, με σταθερό προσανατολισμό στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με συλλογικότητα, συνέπεια και διεκδικητικό πνεύμα, η Ένωση συνεχίζει τις παρεμβάσεις της για την ουσιαστική προσβασιμότητα, την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, καθώς και για την προώθηση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στα απερχόμενα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργία Κουργιαντάκη και Γαρυφαλιά Μανελάκη, για την πολύτιμη προσφορά, τη συνεργασία και τη συμβολή τους στο έργο της Ένωσης. Η παρουσία και η συμμετοχή τους όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συλλογικής μας προσπάθειας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παραμένουν μέλη της Ένωσης, καθώς πιστεύουμε ότι η δύναμή μας βρίσκεται στη συνέχεια, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή όλων.

Για εμάς, η ισότητα, η συμπερίληψη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν είναι απλώς διακηρύξεις, αλλά δικαιώματα που οφείλουν να διασφαλίζονται στην πράξη.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Ένωσης για την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή τους και καλούμε κάθε πολίτη, φορέα και συλλογικότητα να συνεχίσει να στέκεται δίπλα μας στην κοινή προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.